文旦包裹爆量32萬件！延誤投遞要追查讓工會怒了　郵政公司急澄清　

▲中華郵政中秋包裹量爆增，郵務士投遞時效壓力大增。（資料圖／中華郵政公司提供）

記者李姿慧／台北報導

中秋節將至，近來中華郵政包裹量爆增3成，還有郵局在秋節前夕包裹量飆升3倍，郵務士疲於奔命，但中華郵政不但持續收件秋節包裹至昨天(9/6)，要求最晚9/8送達，屏東郵局更傳出延誤投遞將追查延誤單位，讓台灣郵政產業工會不滿怒批甩鍋給基層。中華郵政公司表示，絕不會懲處基層。

秋節送禮量爆增，中華郵政短短2週內湧入32萬件爆量郵件和包裹，不但比平日平均量多出3成，中秋節前夕，台北郵局近日包裹進口量更傳出湧入單日超過3萬件大量，為平常處理量1萬件的3倍，包裹量堆積如山，中華郵政公司日前才公告秋節包裹截止日為9/6，並要求食品或秋節節日禮品、具實效包裹，趕在9月8日中秋節前送達。

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屏東郵局還發出通知，指如有郵件嚴重延誤投遞，將追查延誤單位及緣由。

台灣郵政產業工會不滿表示，包裹爆量不是只有今年中秋，逢年過節必定湧入大量的郵件。但郵政公司卻未曾從中檢討人力不足的問題，亦從未將截郵時限往前一至二週訂定並提早公告周知，讓大眾誤以為投遞量能無上限，造成外勤同仁疲於奔命、內勤窗口疲於解釋、而交寄郵件的民眾亦多所不滿的多輸局面。

▲屏東郵局公告提及延誤投遞將追查延誤單位，引發基層不滿。（圖／台灣郵政產業工會提供）

產工表示，就在同仁為爆量包裹心力交瘁之際，屏東郵局居然發出通知，在這種時候還要追究延誤投遞的責任？真正要被追究的，不正是得過且過、毫無作為，只把責任甩鍋給基層的局方嗎？！

中華郵政公司發言人陳敬祥表示，今年郵件量與去年差不多，文旦投遞量還少一些，去年文旦投遞約36萬多件，今年截至昨天為32萬件，但因今年文旦收成時間離中秋節近，導致文旦採收和交寄時間短，包裹量較為集中，讓處理作業上壓力比較大，不管是負責收寄、運輸和投遞的同仁都很辛苦，時效上希望同仁能夠針對9/6前收寄，在9/8前完成投遞，同仁工作負荷需要加班，徵得同意加班後，將按勞基法規定付加班費。

陳敬祥指出，屏東郵局自己發出通知，總公司已跟屏東郵局了解，不希望用懲處方式，應用勉勵方式提升士氣，因此不至於會有懲處；中秋節過後也會開檢討會，因應雙十一旺季，妥善提前部屬規劃，時效上快捷郵件也會酌請時效調整和處理。

屏東郵局經理邱世賢則表示，該通告僅是善意提醒員工，留意藍車使用和包裹投遞時間，特別是容易腐敗的食品需要及時投遞，特別是提醒主管要注意人手調度，該公告並非針對基層，同仁都很辛苦，不可能會去懲處，該公告引發誤解。