　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文旦包裹爆量32萬件！延誤投遞要追查讓工會怒了　郵政公司急澄清　

▲▼中華郵政5月包裹量大增30萬件，部分郵局郵差確診，人力吃緊。（圖／中華郵政公司提供）

▲中華郵政中秋包裹量爆增，郵務士投遞時效壓力大增。（資料圖／中華郵政公司提供）

記者李姿慧／台北報導

中秋節將至，近來中華郵政包裹量爆增3成，還有郵局在秋節前夕包裹量飆升3倍，郵務士疲於奔命，但中華郵政不但持續收件秋節包裹至昨天(9/6)，要求最晚9/8送達，屏東郵局更傳出延誤投遞將追查延誤單位，讓台灣郵政產業工會不滿怒批甩鍋給基層。中華郵政公司表示，絕不會懲處基層。

秋節送禮量爆增，中華郵政短短2週內湧入32萬件爆量郵件和包裹，不但比平日平均量多出3成，中秋節前夕，台北郵局近日包裹進口量更傳出湧入單日超過3萬件大量，為平常處理量1萬件的3倍，包裹量堆積如山，中華郵政公司日前才公告秋節包裹截止日為9/6，並要求食品或秋節節日禮品、具實效包裹，趕在9月8日中秋節前送達。

[廣告]請繼續往下閱讀...

屏東郵局還發出通知，指如有郵件嚴重延誤投遞，將追查延誤單位及緣由。

台灣郵政產業工會不滿表示，包裹爆量不是只有今年中秋，逢年過節必定湧入大量的郵件。但郵政公司卻未曾從中檢討人力不足的問題，亦從未將截郵時限往前一至二週訂定並提早公告周知，讓大眾誤以為投遞量能無上限，造成外勤同仁疲於奔命、內勤窗口疲於解釋、而交寄郵件的民眾亦多所不滿的多輸局面。

▲▼屏東郵局公告提及延誤投遞將追查延誤單位，引發基層不滿。（圖／台灣郵政產業工會提供）

▲屏東郵局公告提及延誤投遞將追查延誤單位，引發基層不滿。（圖／台灣郵政產業工會提供）

產工表示，就在同仁為爆量包裹心力交瘁之際，屏東郵局居然發出通知，在這種時候還要追究延誤投遞的責任？真正要被追究的，不正是得過且過、毫無作為，只把責任甩鍋給基層的局方嗎？！

中華郵政公司發言人陳敬祥表示，今年郵件量與去年差不多，文旦投遞量還少一些，去年文旦投遞約36萬多件，今年截至昨天為32萬件，但因今年文旦收成時間離中秋節近，導致文旦採收和交寄時間短，包裹量較為集中，讓處理作業上壓力比較大，不管是負責收寄、運輸和投遞的同仁都很辛苦，時效上希望同仁能夠針對9/6前收寄，在9/8前完成投遞，同仁工作負荷需要加班，徵得同意加班後，將按勞基法規定付加班費。

陳敬祥指出，屏東郵局自己發出通知，總公司已跟屏東郵局了解，不希望用懲處方式，應用勉勵方式提升士氣，因此不至於會有懲處；中秋節過後也會開檢討會，因應雙十一旺季，妥善提前部屬規劃，時效上快捷郵件也會酌請時效調整和處理。

屏東郵局經理邱世賢則表示，該通告僅是善意提醒員工，留意藍車使用和包裹投遞時間，特別是容易腐敗的食品需要及時投遞，特別是提醒主管要注意人手調度，該公告並非針對基層，同仁都很辛苦，不可能會去懲處，該公告引發誤解。

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
颱風「梅花」將生成！　1前提可能離台更近
快訊／瑞芳區公所摘除蜂窩反遭猛螫　捕蜂男失去呼吸心跳
38年來首次！日本藏壽司漲價　台灣官方回應了
凃明誠遭割喉「死前討水喝」　高大成揭恐怖原因
罕見！19歲女一天嘿咻2男　生雙胞胎DNA不同爸
大雨打滑！國3竹崎段「21車撞成6團」　回堵3公里

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

避免疫情擴散　桃園市所有公園不開放民眾烤肉

消防栓美學大改造！設計超過2000次下載　全台各場所現蹤

颱風「梅花」將生成！恐攪局中秋節北台迎雨　1前提可能離台更近

恐誘發癲癇！雪隧「七彩情境燈」慘遭吐槽　高公局回應了

文旦包裹爆量32萬件！延誤投遞要追查讓工會怒了　郵政公司急澄清　

烤肉最大地雷！中秋聚會「1食材」網狂點名：想吃就不要來

懷上第4胎！20歲單親妹喊「增產報國」　親戚崩潰：小孩都我們養

收Netflix郵件「停學通知」他填完卡號付3萬元驚：是詐騙！下場曝

帶女友家人吃飯花近萬！男臉臭被嫌　網勸快分手：等中秋給禮盒？

廖老大開戰館長！暴怒脫衣「賭2000萬」嗆輸贏：說我的店會倒？呸

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

避免疫情擴散　桃園市所有公園不開放民眾烤肉

消防栓美學大改造！設計超過2000次下載　全台各場所現蹤

颱風「梅花」將生成！恐攪局中秋節北台迎雨　1前提可能離台更近

恐誘發癲癇！雪隧「七彩情境燈」慘遭吐槽　高公局回應了

文旦包裹爆量32萬件！延誤投遞要追查讓工會怒了　郵政公司急澄清　

烤肉最大地雷！中秋聚會「1食材」網狂點名：想吃就不要來

懷上第4胎！20歲單親妹喊「增產報國」　親戚崩潰：小孩都我們養

收Netflix郵件「停學通知」他填完卡號付3萬元驚：是詐騙！下場曝

帶女友家人吃飯花近萬！男臉臭被嫌　網勸快分手：等中秋給禮盒？

廖老大開戰館長！暴怒脫衣「賭2000萬」嗆輸贏：說我的店會倒？呸

恨透弟弟！永和大哥「鐵鎚猛敲刀背」剁屍…房內放8罐芳香劑蓋屍臭

維生素D增失智風險？台大營養師揭研究和一般補充「關鍵差異」

搭電梯被鄰居狗吠　虎斑汪委屈「11樓哭到1樓」貼媽媽腿討摸

台北101大樓率團至南消六大隊參訪　交流取經電動車滅火機制

台積電關4台EUV　專家：極可能跟製程升級轉換有關、中長期仍看好

避免疫情擴散　桃園市所有公園不開放民眾烤肉

先探／中秋行情誰來突圍？

8月出口403.4億美元年增率僅2%　表現不如預期

消防栓美學大改造！設計超過2000次下載　全台各場所現蹤

《毒梟聖徒》導演飛來台灣　親自出馬請張震：第一念頭就是想到他

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

生活熱門新聞

醫生「娶學歷低老婆」　孩都高顏值！20年後崩潰了

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

12:50抖一下　雙北有感地震

楊丞琳沒吃過的豆腐魚「是那個魚」　價格曝

他怒見「蝦皮暴利抽成」　內行曝跳槽1平台：更好用

比阿堂鹹粥料還多「140元海鮮神粥」曝光！網求地址

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

第二波退場專輔學校出爐　台首大與中州科大入列

阿堂鹹粥沒開發票遭檢舉！老闆：很不服氣

「怎麼會沒入圍？」劇迷喊2遺珠：演很好耶

今「白露」全台有雨！可能有颱風模擬路徑曝

比基尼妹超巨彈力　晃暈4.9萬人

更多熱門

相關新聞

女同事約民宿烤肉！網見「1條件」喊：工具人

女同事約民宿烤肉！網見「1條件」喊：工具人

週六就是中秋節了，不少人會約親朋好友出去烤肉狂歡。一名網友就表示，有女同事約他去宜蘭烤肉，她們訂了民宿可以烤肉和有游泳池，但沒有他可以睡覺的房間，因此當天就要回台北，讓他猶豫「到底該不該去？」不少網友看完直言，根本就是去當「分母工具人」。

共創里山微經濟　林後四林平森市集中秋登場

共創里山微經濟　林後四林平森市集中秋登場

逛夜市「炸物1串10元」　老闆10年沒漲價！網喊吃爆

逛夜市「炸物1串10元」　老闆10年沒漲價！網喊吃爆

鳳梨酥包起來「放1小時」　變化嚇呆OL！

鳳梨酥包起來「放1小時」　變化嚇呆OL！

熱帶低壓生成！最快今成颱梅花

熱帶低壓生成！最快今成颱梅花

關鍵字：

中華郵政文旦包裹中秋節投遞屏東郵局台灣郵政產業工會

讀者迴響

熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

Melody健檢突被告知「可能有鼻咽癌」！

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

即／國3嘉義段20車連環撞！北上全線封閉

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

不斷更新／金鐘57入圍揭曉！

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

娜美爆連千毅：搞見不得光的醜事！看夫被抓反應曝

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面