確診要繳500元請客！中鏢好無奈　 郵局：主管行為「已要求退還」

▲有郵局傳出員工確診領到保險金後要繳500元請客。（資料圖／記者謝盛帆攝）

記者李姿慧／台北報導

本土疫情仍在高原期，不少人都曾確診，卻傳出中和郵局有主管要求確診員工領到保險費後，每人要繳500元費用請客，主要是工作量得由沒確診員工承擔，中鏢者宛如犯了錯得補償同事。該區責任中心局板橋郵局表示，經查，此為中和郵局小主管與員工私下互動行為，管理單位認為不妥，已要求退還並表達歉意。

確診竟然被強制繳錢請客，因中華郵政職福會替員工購買防疫保險，員工確診後可領到理賠保險金，近日陸續理賠，卻傳出中和郵局傳出有小主管要求確診員工領到保險費後，每人都要拿出500元請喝飲料。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不具名員工向《東森新媒體ETtoday》透露，因為小主管認為確診者不用上班，在家裡很爽又可以領保險金，沒確診的同仁工作量大增做到死，因此確診的應該要請大家喝一個禮拜的飲料，但確診的人也不願意中鏢，他認為請杯飲料沒關係，但強迫統一要繳500元感受上很不好。

該區責任中心局板橋郵局表示，經初步了解，這是中和郵局一名小主管個人和同仁私下的互動行為，但造成同仁心裡不歡喜，此舉並不適宜，因該單位同仁間本來就有相互互助和支援的互動，但管理單位也認為收取部分保險金請客並不妥，由於該主管旗下有10人確診，已收5千元，已要求將款項全部退還給同仁，該名主管也為個人思慮欠周全表達歉意。