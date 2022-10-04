是誰讓郵差變玩命快遞！機車堆疊40件包裹　「翹孤輪又翻車」

▲部分郵局郵務士機車載送包裹山比人高。（圖／陳英智提供）

記者李姿慧／台北報導

部分郵局未設快捷包裹專投，負責混投的郵務士騎著機車載著「比人高」的包裹山賣命投遞，郵務士透露，曾有郵差機車一口氣載了40多件包裹，還有郵務士因包裹太重翻車，也有人前輪浮起「翹孤輪」。中華郵政公司表示，這是少數郵局個案，已請郵局評估依相關機制調整。

台灣郵政產業工會南區代表的郵務士陳英智揭露一系列郵差機車載不完的包裹驚人畫面，不但有郵差機車上包裹山比人還高，體積甚至快要比機車龐大，每天冒著超重危險騎車投遞，這卻是部分郵局郵務士的日常，主要關鍵在於部分郵局人力整併後，認為包裹數量未達設置快捷包裹專投標準，因此由混投的郵務士協助投遞包裹和快遞，在爭取時效下，郵差只能在機車上拼命塞滿包裹，拚一次送完。

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陳英智感嘆指出，因這已經涉及投遞風險和安全，他今(111)年3月就已經反映該問題到現在，郵局和中華郵政公司只看數字管理，認為部分區段包裹數量少，但卻不知道包裹每個體積大小不一，若一天遇上幾個大包裹，就會遇上機車包裹超重情況，他希望高層可以親自來現場看看，不要只看數據，這樣無法做出妥善評估。

▲部分郵局郵務士機車載送包裹山比人高。（圖／陳英智提供）

陳英智說，因為沒有快捷包裹專投，有郵務士曾經一天最多塞40個包裹在機車上，鄉下地方石子路不平，還有郵差整車翻車，包裹飛出去，也有郵務士因為後座包裹太多太重，騎車時前輪都浮起「翹孤輪」，差點重心不穩，只能硬壓，下雨天更麻煩，還要蓋布簾，沒弄好，人車貨都會出事。

針對中華郵政已請郵局評估增設中繼站，由汽車載送包裹到中繼站後，再由郵務士機車後續接駁投遞，陳英智直言，過大的包裹和快捷現行都由稽查和封發台人員協助投遞，根本沒有人力開車載貨到中繼站，問題根本就出現人力不足，必須要增設快包專投和人力，才能澈底解決問題。

▲部分郵局郵務士機車載送包裹山比人高。（圖／陳英智提供）

中華郵政公司則表示，近年並沒有縮減人力，因應函件量減少，包裹逐年成長，因此調整人力協助包裹和快捷，未來也將會視各地郵件情況和工作衡量標準進行評估、配置四輪汽車，調整收投區段配置。

中華郵政表示，郵務士反映的是少數零星個案，會請相關郵局督導和改善，有相關機制包括設置中繼站、增派車輛等可因應，各地郵局都可以依照現行機制調配，若突然包裹爆量，可增派車輛運送，若包裹量多屬常態性，就可以增設中繼站，若有人力不足，且包裹量達到申請快包專投標準，郵局可函文來申請增額和增段。