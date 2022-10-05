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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國慶大會演出內容一次看　首次馬祖、塔江艦、總統府3地連線唱國歌

▲▼「中華民國各界慶祝111年國慶」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲「中華民國各界慶祝111年國慶」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

雙十國慶將至，國慶籌備委員會5日召開記者會，正式公佈今年國慶大會規劃，分為「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」等三階段。不同於以往的是，今年將由7位國軍及海巡，偕馬祖四鄉五島兒童合唱團共同領唱國歌，同時與在東引「國之北疆」地標及靠泊在左營軍港的塔江艦現場連線，於大會同步播放地方仕紳與駐地官兵代表共同演唱國歌的畫面。

首先，序幕暖場表演由董事長樂團及馬蘭吟唱隊揭開序幕，緊接著會由國軍聯合樂隊暨三軍儀隊、臺南市安南區興安宮金獅陣、西港區廣慈宮金獅陣及七股區寶安宮白鶴陣組成的聯合武陣表演團體，以及臺北市立第一女子高級中學樂儀旗隊帶來一系列的精彩演出。

在國慶大會方面，配合今年國慶主題，將由7位國軍及海巡，偕馬祖四鄉五島兒童合唱團共同領唱國歌，同時與在東引「國之北疆」地標及靠泊在左營軍港的塔江艦現場連線，於大會同步播放地方仕紳與駐地官兵代表共同演唱國歌的畫面。

另外，國軍CH-47SD契努克運輸直升機，也將吊掛巨幅國旗，由2架UH-60M黑鷹直升機引導及跟隨下，緩緩通過總統府前廣場上空。

國慶禮讚則是由國立實驗合唱團及國立臺北教育大學合唱團共111位成員，搭配著國防部示範樂隊打擊樂手，共同演唱客語名曲「大家行共路」。

隨後，在總統蔡英文發表國慶談話之後，進入主題表演階段，首先由陸軍航空特戰指揮部五架AH-64E阿帕契直升機以大雁隊形空中分列式自總統府上空由西向東通過，展現出國軍勤訓精練及捍衛國家的決心。接著由日本京都橘高等學校吹奏樂部，以「台日友情60週年 Always活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！」為主題進行演出。

緊接著台灣街舞文化推廣協會，將以「跳出團結力 舞向新視界」為主題，搭配曉明女中管樂隊共同演出。最後，空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，將以大雁隊形飛越觀禮台，為國慶大會劃下完美的句點。

▲「111年國慶晚會在桃園」今天上午在大園區陽光劇場舉行記者會，立法院長游錫堃致詞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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