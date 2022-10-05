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國慶首波車潮恐讓國5塞15小時　連假次日北上最恐怖！「堵到半夜」

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國慶連假將出現不少出遊車潮。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

國慶3天連假將至，首波車潮週五(10/7)就會湧現，其中西部國道週五下午4時後就會出現南下返鄉和出遊車潮，國5自上午9時後就會有南下車流，且越晚越塞，要午夜才紓解，恐有15小時都車多。

國慶連假週六(10/8)登場，高公局交管組表示，後天週五就會出現首波車潮，10/7交通量預估有110百萬車公里，西部國道自當天下午4點後將陸續有返鄉和出遊車潮湧現國道，晚上8點後紓解；國5則預估上午9時後車流量會變大，因此將會採匝道儀控管控車流，讓國5南下維持一定車速，不過晚上8點後會再有一波龐大車流，屆時車速恐低於40公里，要到隔天凌晨才紓解。

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連假首日(10/8)則是最塞的一天，高公局表示，假期第一天是雙向和南下交通量最大量的一天，預估將有115百萬車公里，甚至可能到120百萬車公里，由於國慶非民俗性假日，車流以旅遊為主，且大多短途，預期不會比中秋和端午連假塞，但交通量將恢復到疫情前。

高公局交管組指出，10/8當天上午7點開始，西部國道包括新竹、彰化等路段將會車多壅塞，預估要下午3點後紓解；國5預估上午5點開始南下就會車多，進入南港系統時會有排隊車流，不過雖然上午5點到中午12點車多，但並不一定會壅塞，中午12點過後高乘載結束管制，還會再有一波車流湧現，預料要下午4點後紓解。

至於假期第二天(10/9)則以北返車流為主，西部國道自中午後北上路段車多，要到晚上9點後紓解；東部國5則是自中午開始車多，恐得塞到隔天凌晨零點後紓解，是北上最塞的一天。

收假日(10/10)也是國慶日當天，上午車流正常，西部國道自下午3點過後到晚上8點為北上收假車潮尖峰；國5部分北上車潮則預估要自上午9時塞到晚間8時。

高公局呼籲，新竹到台南雙向車流可以多利用台61線，強調台61線西濱快不但免收費且比較不會塞車，可以多利用。

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