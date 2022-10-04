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先收下！　超商國慶連假限定喝「大杯美式、拿鐵買2送2」

▲▼OK CAFÉ。（圖／業者提供）

▲OK限時3天咖啡買2送2。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

為迎接國慶假期，OK mart宣布祭出限時3天「大杯美式、拿鐵買2送2」優惠，10月8日至10月10日限定開跑，就是要讓民眾無論出遊或待在家都能來點咖啡小確幸；更加碼推指定飲料、糖餅抽抽樂活動，最高可享1折優惠，荷包又能再省一波。

OK mart10月8日至10月10日連3天於全門市推出「大杯莊園級美式／拿鐵買2送2（同品項）」優惠，咖啡控們先筆記；加碼祭出逾400件商品凡選擇15元以上的飲料、糖餅任2件，即可參加抽抽樂活動，最高下殺1折就能帶回家，買到就是省到。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克粉絲專頁）

▲星巴克買1送1還有2天。（圖／翻攝星巴克粉絲專頁）

另，星巴克即日起至10月5日也祭出「尋找社群小熊好友分享」優惠，期間凡至星巴克FacebookInstagramLINE官方帳號內找到Bearista（星巴克小熊）並截圖，活動當天上午11點至晚上8點，憑截圖至門市購買2杯大杯以上相同容量、風味、冰熱的全品項飲料，其中一杯直接免費喝，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。

提醒本活動不適用於車道服務，此外機場管制區內門市、草山、清境、科教館、日月潭、花蓮和平、中埔穀倉、洄瀾、奇美博物館、宜蘭頭城、墾丁福華、福隆觀海、海生館、竹北自強、南投休息站、泰安南、泰安北、西湖休息站、芎林文德、彰化高鐵、宜蘭宜興、新店莊敬、土城大潤發、高雄博愛、振興、高雄大寮及台東大武門市。

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