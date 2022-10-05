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快訊／疫情真正高峰來到？今本土是否破5萬大關　指揮中心14:00說明

▲▼10/3中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10/5）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。指揮中心昨日新增4.9萬例本土，成為是這波BA.5疫情以來的次高紀錄，發言人莊人祥也坦言，不排除本週才是疫情高峰。每週三通常是一週病例數最高的日子，今本土病例是否破五萬，創這波疫情新高記錄，相關情況預期記者會中公布。

根據指揮中心數據，這波BA.5疫情單日本土病例最高出現在9月14日的49540例，當時也被認為是這波疫情高峰已經在當週出現；而昨天本土新增49509例，除為次高紀錄，也和上週二同日相較增加8.6%，單日本土病例已經連9天比上週要高。莊人祥昨表示，目前還在上升的過程當中，屬於高原期，要繼續觀察。

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莊人祥昨也提到表示，9月中旬中間因為有隔中秋節連假，造成相關波動，另外就是也有可能近期因為10/13邊境開放，很多民眾稍有鬆懈，防疫作為沒有比較踏實，戴口罩、人潮聚集等應該要有的社交距離等事項，這部分會影響到後續疫情上升下降，當然不排除本週才是高峰，但整體而言還是高原期波動，至於10月13日邊境開放，目前為止不會有改變。

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