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已21萬人打次世代疫苗　下一輪「50歲↓」何時開放？莊人祥給答案

▲▼北市莫德納次世代雙價疫苗開打,新冠肺炎疫苗,疫苗接種,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,接種率,防疫,本土疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,老年人,老人家,長者,解封,次世代疫苗,第4劑。（圖／記者李毓康攝）

▲莫德納次世代雙價疫苗，第二階段準備開打。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

昨天起開放第二階段對象接種莫德納次世代雙價疫苗，對象包50至64歲成人等4類民眾。指揮中心今（4）日公布接種數據，昨日次世代疫苗接種5.6萬劑，接種量有稍高，累積接種21萬劑；至於50歲以下的下一階段開放對象，目前正在彙整專家意見，預期還要再觀察一週打氣進行評估。

莫德納次世代疫苗經過衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議，分兩階段開放提供作為追加劑接種使用，且與最後一劑基礎劑/基礎追加劑或前一劑追加劑應間隔至少12週(84天)。

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第一階段已經於9月24日開打，對象為65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者；第二階段則是昨（10月3日）開打，對象包含：第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

莊人祥今日說明，昨天次世代疫苗接種5萬6663人次，從第一階段開打至今總計接種21萬人次。莊人祥指出，第二階段50至64歲等族群昨天開放接種，接種量有比較稍高，預期本週才會有較大量的民眾接種。

至於第三階段對象，正在進行ACIP專家的意見彙整，本次先採書審，如果沒有特別異議，就可直接採用建議，再加上近期打氣評估，估計還要觀察一週左右。

▲▼指揮中心9/28宣布「莫德納次世代疫苗」開放第二階段接種。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心宣布「莫德納次世代疫苗」開放第二階段接種。（圖／指揮中心提供）

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