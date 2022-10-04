南投+845　65歲以上死者逾6成未打滿疫苗

▲南投縣衛生局指65歲以上染疫死者有6成4未打滿追加劑。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數845例，截至10月3日累計確診人數10萬7383例，居家隔離人數1787例，今日解除隔離人數675例，居家照護人數4438例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；今日新增死亡3人，包括70至79歲1人、80歲以上2人，均有糖尿病等慢性疾病史，其中接種1劑疫苗1人、未接種2人，累計死亡339人。

南投縣衛生局長陳南松表示，截至今天的統計資料，全縣死亡人數以80至89歲的114人最多，65歲以上長者死亡295人，占總數87%，都有慢性疾病史；其中未接種疫苗有129人、占38%，接種1劑者36人、占11%，接種2劑者46人、占14%，在65歲以上死亡案例中，未完整接種疫苗者有189人、占總數64%。

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數845例。（圖／南投縣政府提供）

陳南松說，中央自今年1月底開放接種第3劑迄今，縣內很多長者仍未依據間隔時間按時接種，且很多人錯誤認為只打1劑疫苗就有保護力，但迄今早已超過6個月，先前接種的疫苗已無保護力，呼籲縣民應鼓勵家中長者接種疫苗及按間隔時間接種。

▲中央流行疫情指揮中心放寬重複感染新冠肺炎的認定標準。（圖／南投縣政府提供）

陳南松提醒，次世代莫德納疫苗已開放第二階段對象接種，包括50至64歲成人、醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者；需與前一劑間隔至少3個月才可接種，請符合資格者儘速至全縣合約院所進行預約，詳見https://reurl.cc/RX723e。

衛生局指出，中央流行疫情指揮中心3日再修訂「COVID-19重複感染（reinfection）定義及個案處置原則」，放寬為14天至3個月內，原慢性症狀惡化、出現發燒或有新呼吸道症狀，以及PCR陽性（CT<27）或抗原/核酸快篩陽性，經醫師判斷為重複感染者，即依現行確診病例處理原則，啟動相關防疫措施及醫療處置。