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基隆+685！落實防疫規範不輕忽　林右昌籲勿信來路不明訊息

▲0715基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（4日）公布國內本土病例，新增4萬9509例，其中基隆新增685例，全市專責病房空床率41.2%，市長林右昌提醒大家，落實防疫規範不輕忽，儘速接種疫苗提升保護力，民眾收到來路不明疫情政策訊息，多加留意、查證，切勿轉傳散播。

衛生局叮嚀，指揮中心不會強制要求民眾，需於3天內預約次世代疫苗，此為不實訊息，請勿輕信。提醒民眾，防疫相關資訊，應以官方資訊發布內容為主，若對訊息有疑問，可至「衛福部」或「基隆市衛生局」等政府官方網站查詢。

有關基隆市疫情部分，本市今日685名確診人數中，包括外縣市通報101例，佔14.74%；其中女性369人、男性316人；若以年齡別區分，25-34歲有117人最多，占17.08%，其次45-54歲有108人，占15.77%；至於75歲以上的長者有22人、65-74歲有59人、6歲以下有30人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治82人、空床54床，空床率39.7%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症51名、輕症7名；部立基隆醫院，中症1名、輕症20名；三總基隆分院，輕症2名；礦工醫院，輕症1名。

基隆市在推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估18萬1081人，利用快速通道的有4萬7240人，有10萬3408人完成健康條件審核，符合資格已派案8萬1025人，條件不符合則有2萬2383人。

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