確診逼近5萬例「不排除本週是高峰」　莊人祥：10／13邊境解封不變

▲指揮中心9/30記者會，發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫情再次逼近5萬大關！中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增49509例本土個案，是這波BA.5疫情以來的次高紀錄。指揮中心發言人莊人祥坦言，不排除本週才是疫情高峰，但整體而言還是高原期波動當中，至於10月13日邊境開放，目前為止不會有改變。

根據指揮中心數據，這波BA.5疫情單日本土病例最高出現在9月14日的49540例，當時也被認為是這波疫情高峰已經在當週出現；不過今天本土新增49509例，成為次高紀錄，另和上週二同日相較增加8.6%，單日本土連9天比上週要高，莊人祥表示，目前還在上升的過程當中，屬於高原期，要繼續觀察。

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莊人祥表示，9月中旬中間因為有隔中秋節連假，造成相關波動，另外就是也有可能近期因為10/13邊境開放，很多民眾稍有鬆懈，防疫作為沒有比較踏實，戴口罩、人潮聚集等應該要有的社交距離等事項，這部分會影響到後續疫情上升下降，當然不排除本週才是高峰，但整體而言還是高原期波動。

▲10/4新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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