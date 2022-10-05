偷竊1大3小黃金招財龜　狡猾變裝仍遭警識破

▲高市46歲王姓男子涉嫌在台南學甲區闖民宅竊取1大3小共4隻黃金招財龜變賣，學甲警方將他緝獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄市46歲王姓慣竊，涉嫌於9月29日侵入台南市學甲區一處民宅，竊取1大3小黃金製招財龜後變賣抵債，被害人損失金額超過新台幣14萬元，經被害人向學甲警分局學甲派出所報案，4日循線查獲王嫌到案，依竊盜罪嫌送辦。

被害人表示，該4隻招財龜是在20多年前，為保佑其所開設店面生意興隆，至學甲區某廟宇求得，如今卻遭人偷竊。案經學甲所所長顏子健至現場勘查竊嫌可能逃離路線，調派警員鄭詠瑄、顏嘉鴻等人利用科技偵查等方式，發現竊嫌於犯案前、中、後，均穿著不同衣物，明顯是有備而來，以此方式增加警方查緝難度，惟仍遭承辦員警識破。

警方人於4日發現竊嫌再次進入台南市學甲區，馬上動員警力將其攔查，並將46歲王姓犯嫌帶返派出所調查；經了解他所竊得之招財龜已遭其變賣後抵債，全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

學甲警分局分局長蔡宗昌呼籲，平時店家應加強防盜措施，除裝設監視器、強化鎖頭外，營業所得現金，於每日打烊時務必回收，貴重物品亦應鎖在保險箱內，善盡保管之責，方能增加歹徒行竊之難度，防杜竊嫌覬覦。