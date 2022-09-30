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社會 社會焦點 保障人權

富家子「偷竊判刑4月」陳屍百貨廁所　律師：本案量刑沒有不對

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲張生被控偷竊超商耳機，認為遭到冤枉，28日在某百貨公司廁所輕生。（圖／示意圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

張姓大學生被控偷取超商一副價值200多元的耳機，遭法院判刑4月，可易科罰金，他向雙親堅稱自己遭到冤枉，28日孤身到台中市一家百貨公司廁所輕生。案經媒體報導，民眾分為兩派意見，有人支持法官判決，但也有網友認為判刑太重；律師林瓊嘉表示，在有行為能力、尤其年滿18歲以後，每個人都應為自己行為負責，重要的是年輕人遭判刑之後，家庭、學校應做到關心的責任，由社會安全網防範類似案件發生。

林瓊嘉直指，「本案在量刑上，沒有不對的地方」，竊盜罪最重可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，張男因竊取耳機被判刑4月，算是正常刑度，不因為他的身分是大學生，而有任何優待或是加重罪刑。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲律師林瓊嘉。（圖／資料照）

針對部分網友認為刑期過重，林瓊嘉說，每一個人都必須要對自己行為負責，尤其在18歲以後更是如此，若因法官判刑，被告以特殊身分，甚至以死來向法官做情緒勒索，來影響到判決輕重，那才是不對的。以本案大學生犯罪來看，家庭、學校如何做到事後的關心，對被告進行輔導，若發現被告有持續低潮、情緒低落，適時通報相關單位，啟動社會安全網，防範類似情形再度發生，這是最重要的。

據查，張姓大學生（21歲）家境優渥，就讀雲林某大學（輟學），家人為其在當地置產，方便兒子通學。張家在台中、南投一帶有3處住所，平時張男住在南投，雙親則住台中。

2021年5月間，張男到南投草屯一家超商購買咖啡後，被店員指控他竊取一條200多元的手機耳機，張否認，案子經過多月審理，日前南投地院判決竊盜罪確定，判決4個月，可易科罰金12萬元。

張男28日帶著判決回到台中，焦急地和母親商量，張母勸他不要放在心上，花錢了事算了，但張男堅稱沒有犯罪，是被法官冤判，他向母親說心情不好，要外出走走，未料最後被台中一家百貨公司的清潔人員，發現陳屍在無障礙廁所。

記者今日回到案發現場，百貨工作人員表示，因疫情關係，清潔人員每半小時會定點打掃，維持高品質清消，當日下午近5時，清潔人員在廁所發現1名男子意識不清，趕緊通報救護人員；記者觀察，清潔人員打掃廁所前，會將每間廁所的門輕輕推開，檢查是否有人使用，也就是這個動作，發現輕生的張男。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼張男陳屍在百貨公司無障礙廁所；清潔人員每半小時做定點打掃。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

警方調查，現場無打鬥痕跡，無外力介入；檢方相驗後將遺體發還家屬處理後事，據悉，家屬對死因無意見，也無提告司法單位動作。

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