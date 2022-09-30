夫妻花18萬買110萬金飾遭起訴　卻獲全網力挺「怪不了客戶」

▲「周大福」黃金標錯價。（圖／翻攝自陸媒）

記者蔡儀潔／綜合報導

珠寶品牌「周大福」位於大陸深圳的工作人員標錯價，一對夫妻在網店花費4萬餘元（人民幣，下同，約新台幣18萬元），買下價值25萬元（約新台幣110萬元）的黃金首飾。然而事後，這對夫妻被「周大福」起訴，引發熱議。

「4萬買下周大福25萬金飾被起訴」的話題近日登上微博熱搜第一。據《新民晚報》報導，「周大福」的官方線上旗艦店早前出現「價格BUG」，標價近5萬元的黃金手鍊，實際付款金額僅為約7000多元。

王姓男子與凌姓妻子花費4萬餘元買下12件黃金首飾，這些首飾與日常銷售價格相差約20.91萬（約新台幣92萬元）。隔天，「周大福」公司與二人聯繫，告知價格是技術人員操作錯誤，要求撤銷訂單，但被拒絕，之後又多次聯繫二人，並分別賠付500元。

周大福決定起訴這對夫妻，認為合同訂立存在重大誤解，且合同履行顯失公平，造成原告極大損失，請求法院解除雙方合同。

▲判決書內文。（圖／翻攝自陸媒）

法院近日公開一審判決書，認為合同當事人必須遵循公平原則，一方當事人因重大誤解訂立的合同，有權請求撤銷；原告之訴請，合理合法，本院予以支持，「根據公平原則，本案原、被告訂立的合同應予撤銷。」

對此，網友紛紛表示，「憑啥啊」、「這怪不了客戶呀，完全是自己的失誤而導致的」、「玩不起啊周大福」、「你標錯價格關顧客啥事？？」。