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社會 社會焦點 保障人權

台中21歲富家子喊冤輕生　「判決書曝光」法官憑3點認定他偷耳機

▲▼藍芽USB、耳機（圖／pixabay）

▲張姓男大生被控偷竊一副299元的入耳式耳機，近日遭判刑後向家人訴苦，堅稱自己遭冤枉。（圖／pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

台中市21歲張姓男大生27日收到法院判決書，內容載明他偷竊一副299元耳機，被判刑4個月可易科罰金。張男向母親堅稱沒有行竊，認為自己蒙冤，隨後到某百貨公司廁所輕生。如今判決書曝光，法官列舉3點鐵證，認定張有偷竊，全案也仍可上訴，不料張男卻先走上絕路。

張姓男大生家境優裕，上大學後在外縣市讀書，家人還特地買間房子給他住。去年5月，張到南投草屯玩，途經一家超商，被控偷竊一條299元的入耳式耳機。

案經審理，張男27日收到判決書，隔天與母親商量對策。母親好言相勸，勸張男算了、花錢了事，但張堅稱沒有犯罪、是被法官冤判，隨後說心情不好，要外出走走，不料竟走到百貨公司男廁輕生，直到被清潔人員推門才發現。

根據判決書，張男出庭時辯稱，「我不記得有去過失竊店家，案發當時我應該人在家睡覺，不是我騎車去偷的，該機車也有別人會騎！」

不過，超商林姓店長表示，他報案後，張姓男大生去年8月曾到店裡找他談和解，強調願意賠償，但要求他撤銷報案，向警方改口是店內自己遺失而無竊盜一事，他沒有同意，「被告8月份來找我時也是騎機車，當時騎的機車跟案發時相同。」

超商賴姓店員也說，張姓男大生8月間確實有來店內找店長，似乎是談論偷竊的事情，但他不清楚詳情。

林姓店長回憶，案發當天上午10點他清點貨品，驚覺少了一副耳機，立刻檢視店內監視器，發現一名男子凌晨3點33分騎車到店內，身穿黑色衣服、短褲，頭戴黑色安全帽，先請店員做一杯咖啡，隨後趁店員不注意，從貨架上拿一副耳機放進自己的袋子，但只結帳咖啡就離開。

張男祖母指出，他是機車的登記車主，去年5月到7月間都是孫子在用車，孫子有鑰匙，可以自由用車，期間也未失竊。為此，法官調閱當天監視器畫面，發現竊賊的安全帽與張男相同，而且輪廓外觀也與張男相似。

法官認為，若本案並非被告所為，又何需私下聯絡超商店長表明願賠償，甚至要求向警方更改報案內容？再者，店長證述明確，張男祖母也證稱被告有使用機車，且與監視器拍下車輛一致，加上竊盜嫌疑人輪廓與張男相似，被告又始終無法提出任何不在場證明，可見上述辯解應屬卸責之詞，不足採信。

綜上所述，法官認定本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論罪科刑，考量被告大學肄業、目前待業，經濟狀況小康，但犯後否認犯行等態度，本月14日依竊盜罪判處4個月徒刑，可易科罰金，以新台幣1000元折算一日，全案仍可上訴。

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