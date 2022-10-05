藍青年再出動！赴NCC靜坐　喊「速審周玉蔻案！嚴懲造謠媒體」

▲國民黨台北市議員參選人柳采葳、詹為元、楊植斗至NCC門口靜坐，要求NCC針對民視周玉蔻違法亂紀一事盡速處理。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市議員參選人楊植斗日前向NCC大門潑漆，抗議NCC無能失職。今（5）日上午他號召參選人柳采葳丶詹為元一同至上午9點一同前往NCC門口前靜坐，要求NCC速審媒體人周玉蔻案，並在2022大選前裁處造謠的節目。一行人高喊「速審周玉蔻案！嚴懲造謠媒體！」。

柳采葳先批評，對於外界稱周玉蔻為資深媒體人，她認為根本不配，周玉蔻行徑囂張至極，過去在政論節目中的荒謬言論還歷歷在目，現在選舉在即，她對各別候選人的抹黑、污衊，尤其一手捏造候選人家族誹聞，並將無辜的民眾捲入其中，其手段之下作，已經令全台灣民眾望之生厭。

柳采葳表示，面對周玉蔻的行徑，NCC卻持續裝聾作啞，相較於之前關台中天，根本是「後母變慈母」，每個禮拜三本該是NCC將裁處案排程、並開罰違法節目內容的日子，現在NCC既然消極執法、甘淪民進黨的爪牙，對周玉蔻的囂張惡劣言行坐視不顧，我們就要靜坐抗議，直到NCC，將周玉蔻的造謠案件排入議程為止。

詹為元表示，媒體或政論節目刻意的抹黑與栽贓，其實足以影響選舉結果，甚至凌遲與霸凌當事人，這根本就是犯罪的「現行犯」，應該立即制止與抓起來。

詹為元說，但我們看到NCC的委員們尸位素餐，面對去年12月中二選區的補選，卻遲至今天九月才裁罰，反應有如「雷龍」反應怎麼慢成這樣，且所謂的重罰，對電視台來說根本不痛不癢，隨便廣告收益就超過40萬元了，毫無嚇阻效用，40萬的裁罰根本是可恥又可笑，因此，我們要求NCC對張淑娟案應該速審速決，對於足以影響選情的事件，應加速審查速度，還給當事人一個公道。

楊植斗認為，這場靜坐是「守護民主」的行動，去年NCC因為消極執法，放任政論節目造謠攻擊顏寬恒，最後顏寬恒以不到5%的差距惜敗，如果沒有人挺身而出，要求NCC重罰造謠的節目內容，中二補選的遺憾將再次上演。

楊植斗表示，目前有些縣市的民調拉鋸，如桃園丶新竹丶雲林等等，輸贏可能就在5%以內，NCC放任造謠，就等於是「沒收比賽」，相信選民都不能接受。

楊植斗形容，周玉蔻抹黑張淑娟，就好比是「鄭捷殺人」，NCC在罪證完整，且周玉蔻親赴法院道歉的狀況下，應速審此案，不該用程序刻意拖延。

楊植斗說，這次的靜坐活動，希望NCC能出面承諾在選前妥善處理周玉蔻案，還給選民一場乾淨的選舉，若NCC沒有正面回應，將加大抗爭力道，組織群眾繼續守護民主。

