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裴偉認錄音檔膨風　蘇貞昌重申未干預NCC：事情越來越清楚

▲▼行政院長蘇貞昌 NCC主委陳耀祥 112年度中央政府總預算案報告備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

鏡電視創辦人、前董座裴偉在股東會談話的錄音檔日前曝光，引發總統蔡英文、行政院長蘇貞昌對鏡電視申請執照案的「幫助」疑雲，而裴偉3日受訪時坦言，內容有些膨風，「我並沒有那麼厲害直達天聽」，對此，行政院長蘇貞昌4日備詢時表示，自己跟總統蔡英文從未干預，這件事已經進入司法程序，當事人也出來否認，説只是膨風，這件事情已經非常清楚。

時代力量立委陳椒華9月27日公開去年底鏡電視股東會音檔，指出裴偉向大股東表示，蘇貞昌要NCC主委陳耀祥儘快通過執照，對此，裴偉3日接受廣播「千秋萬事」訪問時說明，這個錄音帶不是股東會內容，那時候其實鏡電視已經有26個月沒有拿到執照，股東非常不安，談話中他說打電話，然後蔡英文交辦給蘇貞昌，然後下令給陳耀祥，應該是他講過頭了，只是想告訴股東說做了很多努力。

立委邱臣遠4日質詢時質疑，裴偉說法一變再變，是否有掩蓋什麼醜聞？對此，蘇貞昌表示，這件事情大院時就有委員提出，「當時我非常清楚明白表示，府院絕對沒有干預NCC的獨立運作，對錄音帶的內容，我既不知有這樣的談話內容，自己跟蔡總統也從未干預，蔡總統更沒有跟我講過，也不會這樣做。」

邱臣遠表示，蘇貞昌一向以打擊假消息為首任，是否會追查或將裴偉送辦，對此，蘇貞昌指出，股東之間的糾紛，人民之間的講話府院已經表示態度，不會去查講什麼，何況已經進入司法程序，當事人也出來否認，説只是膨風，這件事情已經非常清楚。

對於錄音檔風波，裴偉日前強調，他絕對沒透過府院去施壓，「其實我並沒有那麼厲害直達天聽」，如果真的有，執照不會26個月都沒有來，而且之後還有這麼多強制行為。

裴偉也批評，NCC不只沒有護航，反而是怠惰、箝制，且無所不用其極的濫權，今年5月中嘉、凱擘等系統業者就將鏡電視上架86台的申請案送進去，但包括董監事人事案，NCC到現在都不審。

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