「NCC誰違法洩密？」　陳椒華爆裴偉傳訊股東內容

▲陳椒華4日上午召開「裴偉傳訊承認向府院抱怨，NCC內部洩密還不查？」記者會。（圖／陳椒華辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

去年12月鏡電視創辦人裴偉的一份音檔流出，內容疑透露總統蔡英文、行政院長蘇貞昌伸手進通傳會（NCC），介入鏡電視申照案，但裴偉昨稱是自己膨風，且無直達天聽的本事。不過，時代力量立委陳椒華4日追打該案，質疑NCC內部有人向裴偉洩密，讓他知悉去年7月16日「申設換照諮詢會議」的過程，呼籲NCC必須出來說明。

陳椒華4日上午召開「裴偉傳訊承認向府院抱怨，NCC內部洩密還不查？」記者會，表示裴偉的說法一變再變，從一開始嗆她播放的錄音是偽造、剪接的，到後來透過媒體說自己膨風；她質問裴偉，「去年7月16日傳訊息給大股東的內容也是寫過頭嗎？裴偉你到底向『府』『院』的什麼人『抱怨』？又要誰『給NCC壓力』？」很遺憾的裴偉先生又神隱、躲起來不敢回應。故今日再召開記者會，還原當日訊息更完整的內容。

對於她所指的去年7月16日訊息內容，陳椒華進一步透露，鏡電視在接受NCC外部審查委員的審查程序不順利下，當晚裴偉就以LINE告知大股東：「今天沒投票，補完資料才投，因為陳依玫鬧場」、「我們已經將情況向府院抱怨，要他們給NCC壓力」。

陳椒華說，經查證，NCC確實在2021年7月16日有召開「申設換照諮詢會議」，而鏡電視當日確實有參與諮詢會議訪談並補充說明訪談議題。至於誰是陳依玫，陳椒華說，她是NCC審查鏡電視的外部審查委員。

陳椒華強調，裴偉傳訊給大股東的內容，可知裴偉知悉當日「申設換照諮詢會議」開會沒有投票的狀況，也知悉陳依玫鬧場。

但根據《衛星廣播電視事業境外衛星廣播電視事業及他類頻道節目供應事業申設評鑑換照諮詢會議審議規則》第12條規定，「諮詢會議之審查資料、會議討論事項或其他依法應保守秘密之事項，諮詢委員及其他參與會議人員均負有保密義務」。

陳椒華呼籲NCC必須出來說明，裴偉在去年7月16日到底是怎麼得知會議沒有投票，甚至知道陳依玫鬧場？NCC內部是誰違法洩密給裴偉？請問NCC是否進行徹查並移送檢調偵辦？