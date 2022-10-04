▲鏡電視近來爭議不斷。（圖／記者湯興漢攝）

記者朱祖儀／綜合報導

鏡電視申設案經26個月在今年初取得執照，目前有33家地方系統業者提出安排鏡電視上架86台要求，不過國家通訊傳播委員會（NCC）審查尚未通過，近來鏡電視也風波不斷。對此傳播學者羅世宏認為，NCC不該藉故拖延申請進度，若無正當理由卻一再拖延，「無異於怠惰，甚至是濫權」。

鏡電視新聞台近來爭議不斷，先是設立初期就傳出黨政高層介入、施壓NCC等，先前有線電視系統經營者申請移頻TVBS新聞台，並上架鏡電視新聞台也引發關注。隨後凱擘、中嘉等33個有線電視系統台，改申請鏡電視上架86頻道進行審查，不過目前NCC審查尚未通過。

對此，中正大學傳播學系教授羅世宏在臉書發文，表示不管是哪間電視頻道，既然已經取得NCC許可的合法執照，即已取得合法上架播出的充分權利。另一方面，有線電視業者也已經在合意基礎上提出，安排它上架86頻道的必要申請手續，「雖然NCC依法是有權力對頻道上架申請進行審查，但這理應是程序性、低密度的審查」。

▲羅世宏質疑NCC有怠惰、濫權之嫌。（圖／ETtoday資料照）

羅世宏也說，就算有別的問題或議題需要主管機關監理或釐清，不過NCC不應該藉此來拖延鏡新聞上架的進度，如果沒有正當理由卻一再拖延，「那麼NCC的所作所為無異於怠惰，甚至是濫權，令人費解」。他也認為，此案等了好幾個月都沒有下文，雖然NCC的做法並沒有不公平，但也難謂獨立、專業與透明。

針對鏡電視近來的風波，羅世宏表示，「請問，哪一個國家的主管機關審議電視新聞頻道申設案可以拖延26個月之久？世界上又有哪一家電視新聞台能夠經得起這麼漫長的籌設風險而不生內外波瀾？」他最後也說，如果要徹底解決解決和防範類似爭議再發生，在於台灣有必要研議如何將現行的廣電監理制度「砍掉重練」。