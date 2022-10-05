嘉義地檢署反賄選成效宣導　拍攝全國首部涉賄真人真事訪談影片

▲▼ 嘉檢「齊心反賄 揪你做伙」記者會。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署10月4日在地檢署門前廣場舉辦「齊心反賄 揪你做伙」記者會，活動邀請臺灣高等檢察署臺南檢察分署朱家崎檢察長，以及嘉義縣市警、調、廉、移民署等查賄機關首長親臨現場，藉此凝聚並彰顯該署團隊合作查賄的決心及鋪天蓋地的反賄選宣導策略，以加深民眾印象，共同加入守護臺灣民主法治的行列。

嘉義地檢署張曉雯檢察長致詞表示，辦理本次選舉查察業務，在團隊齊心協力之下，率先結合林務局嘉義林管處在阿里山播放由最高檢察署製作「反賄選、愛臺灣系列─青年篇」影片；繼之查獲並起訴全國第一件違反選罷法案件，又羈押1位候選人、交保6人，現分案偵辦中的共有85件，未來仍將持續全力投注於查察賄選當中。

張曉雯強調，嘉義地檢署也積極規劃反賄選活動，不僅自製拍攝全國第一部由涉嫌賄選案件的真人真事訪談影片，同時考量疫情時代之下，社會經濟大受影響，也特與「脊髓損傷協會放送頭車隊」合作進行反賄選宣導，期能拋磚引玉，盼各界若有廣告需求也不忘照顧轄內弱勢團體。「查賄就是最好的反賄選宣導」，在選舉倒數第53天，相信在座所有團隊會齊心一致，用盡洪荒之力打擊各項不法，以確保選舉的公平、公正的進行。

檢察長朱家崎表示，選舉是法治國家的大事，民主社會的盛事，選民的喜事，選民一人一票、票票等值且無價，呼籲民眾切勿出賣自己的選票，因天下無白吃的午餐，候選人及樁腳扮演聖誕老公公撒錢換選票，後遺症相當嚴重，期盼選民謹慎選出有德有能有賢有才的人來為大家服務，且共同響應地檢署的反賄選宣導活動。

考量選民年齡差距橫跨超過一甲子，於反賄選宣導素材及方法上都盡心籌辦，除運用今年度最高檢察署推出青年版反賄選影片，活動當日播放本署依據本轄人口老化現況及往年查辦選罷法案件經驗，自製全國首創之真人真事訪談的反賄選宣導影片「賄後ㄟ心聲」，藉由當事人分享涉案後的血淚經驗，期能提醒民眾引以為誡，切勿淪為候選人的犯罪工具；同時播放法務部出版的反賄選宣導片「父愛篇」，強調檢舉人身分絕對受到保密。

嘉義地檢署署107年查賄成果中，有高達80%以上的被告為50歲以上的中高齡者，考量該年齡層使用網路、多媒體的能力較為薄弱，且生活受限於年齡及行動力大多深居簡出，故規劃反賄選小蜜蜂車隊，深入鄰里巷弄進行宣傳，期能達到「反賄抵家．嘉家反賄」的目標。

活動最後由張檢察長及臺南高分檢朱檢察長，帶領檢、警、調、廉、移民署等機關首長共同校閱查賄及反賄選車隊，反賄選車隊在大家共同高呼反賄選口號後出發，希望本署在高昂之反賄士氣中，繼續查察賄選、揪出不法，以保障守法候選人的權益，並呼籲民眾勇與檢舉、選賢與能，共同維護國家民主根基。

檢舉專線（05）2752548、傳真專線(05)2780445或免費專線0800-024-099轉4。