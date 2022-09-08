「府城獅吼‧全民反賄選」　南檢攜手統一獅反賄宣導

▲台南地檢署特結合在地職棒球隊統一7-ELEVEn獅隊，於晚上在台南市立棒球場，辦理「府城獅吼‧全民反賄選」宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

「2022年中華民國地方公職人員選舉」腳步日近，台南地檢署特結合在地職棒球隊統一7-ELEVEn獅隊，於8日晚上6時許，在台南市立棒球場，辦理「府城獅吼‧全民反賄選」宣導活動。

活動開始由最高檢察署邢泰釗檢察總長致詞，台灣高等檢察署台南檢察分署朱家崎檢察長擔任開球嘉賓，並邀請法務部保護司陳佳秀副司長、台南市警察局長方仰寧局長、台南市調查處翁維藝處長及台南市政府政風處高伯陽處長等首長一同參與。首長們請在場球員及熱情球迷朋友們，一起加入反賄選行列，「打」擊賄選，「應援」美好未來。

檢察總長邢泰釗表示，棒球是國民最熱衷的運動項目，深受各階層民眾關注，希望藉職棒賽事的高曝光率，呼籲球迷們秉著支持棒球的熱情，一同支持台南地檢的反賄選行動，在維持乾淨選風，創造清廉政治的選舉賽事上，全民個個是強投，位位是強棒，「強投先發，賄選封殺！」、「強棒出擊，賄選出局！」。希望今日藉由球賽現場及媒體轉播曝光率，向民眾加強宣導反賄觀念，選賢與能是每一個人的責任，選對好人來為大家服務，才能讓我們的社會更好，如同此次疫情，就是整體國力的提升與富裕，讓我們可以享受到很好的醫療服務與照顧，因此，切勿貪小便宜而賣出手中神聖的一票，否則害人害己。選舉就如同球賽，球迷用門票支持認真拼搏的球員，人民用選票支持清廉賢能的候選人，候選人也要能秉持運動家精神，遵守公平、公正、公開的競選規範，打一場堂堂正正的選戰。

檢察總長邢泰釗參與反賄選活動後，立即馬不停蹄，帶領台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長朱家崎、台南地檢署檢察長葉淑文、主任檢察官吳維仁及檢察官郭俊男等人前往台南市警一分局，與台南市警察局長方仰寧、刑大大隊長林宏昇、第一分局分局長方國璽及該分局轄下所有派出所所長，針對本次地方公職人員選舉召開查賄工作意見交流座談。

台南市警一分局乃這次選舉邢檢察總長所蒞臨的全國第一個分局，會中邢檢察總長指示，期能遏阻賄選及暴力，強力查緝地下賭盤、防止假訊息及境外資金介入選舉，具體指示針對可能發生金錢賄選的熱區，須密切注意，加強蒐證及有效佈雷，加強法律宣導，藉由「全民檢舉，處處地雷」等情資，嚴厲查察賄選。選舉期間所發生的各種假訊息，檢、警、調機關務必即時妥速調查，如涉及刑責，有必要時可報請檢察官指揮偵辦，以免有心人士藉此影響選情。另防止境外勢力透過各種管道挹注資金，企圖影響特定政黨或候選人，應加強清查可疑境外資金是否與選舉有關，如涉及政治獻金法、反滲透法所定刑責，應予以速辦。最後強調務必貫徹「端正選風、禁絕不法」，並應秉持一貫原則堅守行政中立及執法公正客觀，來辦理本次選舉查察。

為「府城i幸福」，全民一起來努力建構乾淨的選舉環境，發現賄選，請大家勇於檢舉，撥打檢舉專線「0800-024-099」撥通後按4，或透過台南地檢署Line官方帳號檢舉(請搜尋ID：@973dairl)，也請踴躍加入台南地檢署臉書粉絲團及Line好友，隨時掌握各項反賄選資訊，共同守護民主社會及清廉政治的成果。