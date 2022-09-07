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眾神護台灣全民反賄選　南檢：拍照上傳送平安鹽

▲台南地檢署於9月9日上午結合南鯤鯓代天府辦理「眾神護台灣 全民反賄選」宣導暨感恩祈福活動。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南地檢署於9月9日上午結合南鯤鯓代天府辦理「眾神護台灣 全民反賄選」宣導暨感恩祈福活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署於9日上午結合南鯤鯓代天府辦理「眾神護台灣 全民反賄選」宣導暨感恩祈福活動，透過宗教讓所有民眾明辨是非，選賢與能，2022年地方公職人員選舉公開、公平、和平進行及落幕，貫徹「端正選風、禁絕不法」，更祈求檢警調廉等團隊執行任務平安順利，消彌犯罪安定民心、全國人民守法安居樂業。

台南素有文化古都與眾神之都的美譽，其中「台灣王爺總廟」南鯤鯓代天府佔有極重要地位，名列國定古蹟、台灣王爺總廟、國家重要民俗、台灣十大廟宇建築、台灣十大廟會等殊榮，為達資源聯結、多元分眾之目標，台南地檢署特結合南鯤鯓代天府於農曆八月王爺祭慶典，辦理相關反賄選宣導活動，以創造亮點，提升執行成效。

南鯤鯓代天府除擁有豐沛的文化資產，更具有浩瀚的人文藝術，此次藝林三絕高手(集書法、篆刻、攝影三絕於一身)李國殿秘書，更為本活動特地揮毫寫下活動主題「眾神護台灣 全民反賄選」，反賄不但是一種信念，也可以是非常文藝的；另9日上午11時至12時於前殿拜庭迴廊活動現場還會有俏皮可愛的Q版五府千歲和萬善爺神氣代言，民眾屆時都可以在手持反賄選手舉牌和祂們合影，上傳至「台灣台南地方檢察署」FB粉絲頁「眾神護台灣 全民反賄選」反賄選活動，即可獲得反賄祈福鹽包喔，歡迎民眾共襄盛舉。

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