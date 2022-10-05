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兵役4個月變1年成定局？　邱國正認了「會延長」：年底前公布役期

▲▼國防部長邱國正 陸海空三軍令部參謀長 立法院外交國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

台海緊張情勢日漸升溫，8月的共軍大規模軍演、日前台灣政策法推動，都觸動台美中敏感神經，外界也更關注國內現行兵役役期是否從4個月延長至1年？對此，國防部長邱國正5日表示，政策公告以後還會有1年的緩衝，若政策跨元旦的話將再延後1年，為了不耽誤政策時程，預計今年前就會向社會大眾公布。

對於兵役延長問題，邱國正4日備詢時就表示，現在已有初步規畫，但因為涉及跨部會問題，目前還在跨部會討論中。行政院長蘇貞昌也說，目前跨部會在研議，討論完一定會給外界答覆，目前還沒定案。

對於兵役延長要增編多少預算？邱國正說，這都有計算，也在跨部會討論範圍，但因為還沒定案，在此不便說明，但若確定實施兵役延長，公告之後還會有1年緩衝。

外界關心兵役延長議題，邱國正5日在外交與國防委員會備詢時表示，兵役延長問題相當急迫，而政策公告以後還會有1年的緩衝，若政策跨元旦的話將再延後1年，為了不耽誤政策時程，目前正跨部會嚴密規劃中，預計今年前就會向社會大眾公布。

對於兵役延長問題，立委李貴敏也提問，何時定案、延長一年是否足夠、要從幾年次開始、又自何時實施？

對此，邱國正指出，整個環境如此，四個月役期訓練不足、現在敵情嚴峻，所以會延長，至於延長多久現在還在討論，對於年次問題公告的時候會一併說明，但不會說今天公告，就會有哪一個年次在今年或某一年突然被併進來，這樣國防部也承擔不起。

▼因應兩岸變局，國內兵役役期確定要延長了。（圖／八軍團提供）

▲步兵203旅砲兵營新制教召訓練進行105榴砲戰術機動演練。（圖／八軍團提供，下同）

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