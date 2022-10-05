孟加拉「1.3億人」無電可用　全國80%電網大故障

▲孟加拉80%電網大故障，1億3000萬人無電可用。（圖／翻攝自Facebook／Zunaid Ahmed Palak ）



文／中央社

孟加拉公營電力公司表示，一個電網今天故障而導致大規模停電，造成至少1億3000萬人無電可用。

法新社報導，據電力發展局（Power Development Board）指出，當地時間剛過下午2時，全國超過80%地區都突然停電。

電力發展局發言人阿山（Shamim Ahsan）告訴法新社，除了孟加拉西北部部分地區外，「全國其他地區都無電可用」。

他表示，有1億3000萬人或者更多，陷入無電可用，故障原因仍不清楚。

阿山說：「還在進行調查。」他強調，技術故障是可能原因。

技術部資淺部長（junior minister）巴拉克（Zunaid Palak）在臉書發文稱，首都達卡將於晚間8時復電。有2200多萬人住在達卡。

俄羅斯侵略烏克蘭導致全球能源價格飆漲，孟加拉近數月來遭遇供電危機。

這個南亞國家長時間停電的問題引發民怨日益沸騰。孟加拉難以支付能夠滿足電力需求的進口柴油和天然氣費用。

當地上一次無預警重大停電發生於2014年11月，全國約7成地區當時停電近10小時。

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