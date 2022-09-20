快訊／高雄前金區1121戶一片黑　本週第三次「無預警停電」搶修中

記者賴文萱、柯沛辰／高雄報導

一週停電三次！高雄市前金區光復二街一帶20日晚間無預警停電，造成共1121戶停電。台電派員搶修後，查明是配電設備故障，已復電412戶，餘709戶搶修中。

台電高雄區處指出，因配電設備故障，造成前金區光復二街、光復三街、長生街、成功一路等一帶共1121戶停電，已復電412戶，餘709戶搶修中。

事實上，高雄本週已三度無預警停電。上一次是9月17日晚間，三民區突然大停電，當時查明是變電所線斷路器開關跳脫；再前一次是9月13日晚間，前鎮區大面積路燈停電。