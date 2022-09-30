快訊／彰化無預警大停電！　影響10鄉鎮13萬戶

新北市黃男日前被警方誤認成通緝犯，遭三重翁、江2警爆打，事隔11日，黃男30日赴新北地檢按鈴，對4名警察提告傷害、妨害自由等罪狀。黃男表示，當事警察都沒有和他道歉！他現在眼睛閉起來都會想到惡魔警察對他揮拳，現在很多好人提供新證據，為了平復心情，捍衛自我權益及為社會討公道，他決定今天到地檢署提告。