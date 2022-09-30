快訊／彰化無預警大停電！　影響10鄉鎮13萬戶

記者唐詠絮／彰化報導
彰化縣南彰化地區5個變電所跳電，造成南彰化大停電，影響芳苑，二林、埤頭，北斗，埔鹽、溪湖、田尾、竹塘、溪州及永靖等鄉鎮，全部暗摸摸，影響13萬戶，經台電搶修後，已於11時48分陸續恢復供電。
▲南彰化停電郵局也沒辦法做儲匯工作。（圖／讀者提供）
台電指出，彰林超高壓變電所於11時17分匯流排保護電驛動作，開關跳脫，造成南彰化5變電所供電異常，致第一時間南彰化約13萬戶，經台中共電營運處陸續轉供電後，已陸續恢復供電，至於跳電詳細原因，台電尚在了解中。
記者唐詠絮／彰化報導
彰化縣南彰化地區5個變電所跳電，造成南彰化大停電，影響芳苑，二林、埤頭，北斗，埔鹽、溪湖、田尾、竹塘、溪州及永靖等鄉鎮，全部暗摸摸，影響13萬戶，經台電搶修後，已於11時48分陸續恢復供電。
▲南彰化停電郵局也沒辦法做儲匯工作。（圖／讀者提供）
台電指出，彰林超高壓變電所於11時17分匯流排保護電驛動作，開關跳脫，造成南彰化5變電所供電異常，致第一時間南彰化約13萬戶，經台中共電營運處陸續轉供電後，已陸續恢復供電，至於跳電詳細原因，台電尚在了解中。
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