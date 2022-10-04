幕後／林冠年酒駕辯「漱口水含酒精」　8月觸法卻隱瞞民眾黨

▲林冠年爆酒駕，遭民眾黨開除黨籍。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

代表民眾黨參選竹北市長的林冠年在今年8月酒駕，民眾黨今決議撤銷林的竹北市長提名資格，同時並開除其黨籍。由於酒駕事件發生時，尚未進行參選人登記，如今「木已成舟」才爆出，黨內也質疑林有刻意隱瞞；此外，黨內約詢時，林竟稱是「酒測前使用含酒精的漱口水」，讓黨內高層相當傻眼。

據了解，林冠年酒駕的日期是在8月30日，當時尚未進行選舉參選人登記，林有刻意隱瞞黨內酒駕消息的嫌疑。也就是說，若如實上報，民眾黨做完處置後，仍有機會進行提名其他人選的討論；但如今酒駕，民眾黨只能火速切割，等於平白喪失一席參選機會。

此外，據黨內人士透露，林冠年對黨內報告時，辯稱是在酒測前使用含酒精的漱口水，才導致有酒測反應。但實際上，根據警方資料，林冠年的呼氣酒測值濃度達每公升0.29毫克，酒測值並不低；且超過0.25毫克也已達《刑法》標準，全案已依違反公共危險罪嫌函送偵辦。

根據《刑法》第185條之3規定，吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

更讓黨內傷腦筋的是，林冠年已經完成候選人登記，即便民眾黨開除黨籍、撤銷提名，但林在選舉公報上仍可掛民眾黨籍。

中選會指出，候選人申請登記期間截止後，候選人若喪失其所推薦政黨黨籍者，不影響該政黨推薦之效力，公職人員選舉選舉公報推薦的政黨欄，仍會依候選人申請登記時所繳送的政黨推薦書，刊登政黨名稱。

另外，新竹縣選委會指出，林冠年喪失推薦政黨黨籍，仍不影響民眾黨推薦的效力，選舉公報推薦的政黨欄，依法還是會刊登林冠年的推薦政黨名稱是民眾黨。