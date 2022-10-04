　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恆春2名海陸弟兄營區附近練跑　酒駕騎士從後方追撞慘倒地

▲▼恆春2名海軍弟兄在營區附近跑步，遭酒駕的阿伯騎機車追撞。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春2名海軍弟兄在營區附近跑步，遭酒駕的阿伯騎機車追撞。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、翁子皓／屏東報導

恆春2名海軍陸戰隊士官兵昨（3）日傍晚在茄湖營區附近跑步，不料卻遭一名酒駕的60歲阿伯騎機車，從後方追撞，2名士官兵反應不及被撞得倒在地上。恆春消防分隊獲報抵達現場，所幸2名遭撞的士官兵只有擦挫傷，沒有大礙，經送醫治療後，已返回營區休息。

▲▼恆春2名海軍弟兄在營區附近跑步，遭酒駕的阿伯騎機車追撞。（圖／記者陳崑福翻攝）

2名士官兵隸屬於海軍陸戰隊陸戰66旅，海軍士官兵經常在營區周邊進行跑步鍛鍊、訓練體能，所以當2士官兵被撞時，同袍很快就發現，紛紛趕來協助。

警方及軍方表示，海軍陸戰隊隨時保持體能、身手矯健，但當時機車突然從後方疾駛而來，跑步海陸弟兄在防備不及下，慘遭機車追撞，導致有擦挫傷，不過沒有大礙，目前都已返回營區休息，酒駕的阿伯事後相當後悔，不斷向受傷弟兄道歉賠罪，仍遭公共危險罪移送法辦。

警方表示，昨（3）日晚間，一名陳姓阿伯駕駛機車，在車城鄉埔墘路與正在跑步運動的胡姓、林姓海軍士官兵發生碰撞，3人全都受傷，陳姓阿伯被送往恆春基督教醫院治療，胡姓與林姓軍人則送往南門醫院治療。恆春警方到醫院對陳姓阿伯實施呼吸酒精濃度檢測，檢測值為0.42MG/L，超過法定標準值，全案依公共危險罪移送屏東地檢署偵辦。

恆春警分局長林明波表示，酒後駕車行為害人又害己，不僅讓自身陷於危境，也可能傷害到其他用路人，呼籲駕駛們切勿存僥倖心理，喝酒後千萬別上路，警方對於酒駕行為絕對零容忍。

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
夫妻都染疫沒回診！醫問「沒不舒服幹嘛篩」　一聽原因暖哭了
原能會主委性騷4女秘書「今請病假缺席院會」　蘇貞昌：會依規範
慘賠大學4年學費！　妹子折損70%「果斷放了航海王」
被爆性騷女祕書、霸凌下屬　原能會主委回應了
快訊／桃園公園廁所驚見男屍！　警急拉封鎖線
快訊／司機打瞌睡　統聯客運自撞車頭全毀
專訪／「明天新北市比今天好嗎？」　侯友宜12字箴言拚連任
王子內湖千萬豪宅「主人驚爆是昆凌」！私下關係曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

申請假釋被打槍18次　惡龍張錫銘明出庭爭權利...訴願書曝光

快訊／楊梅富岡民眾陳屍公園廁所！警急拉封鎖線調查

快訊／司機打瞌睡釀禍！統聯客運撞斷電線桿車頭全毀　無人受傷

恆春2名海陸弟兄營區附近練跑　酒駕騎士從後方追撞慘倒地

重機翹孤輪狂飆！「豪乳正妹」到案變23歲男　遭依法送辦

北市信義區公寓「火舌濃煙狂竄」　住戶驚恐爬鐵窗逃

基泰建設涉嫌吸金上億！　總經理150萬交保「千萬藍寶堅尼接風」

台南仁德工廠清晨大火　6輛遊覽車燒到剩骨架！

借17萬還帳卻拒簽本票惹怒債主　欠錢男遭警攔查「滿車刀槍」GG了

女按摩師問「那邊要不要按一下」　他回3字high完下場更慘

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

陸路邊機車冒白煙自燃 16歲女變身「打火英雄」

駕照已註銷！91歲翁失控倒車　6人被撞「母攜獨子逛街慘死」

搞笑詮釋睡醒接男友電話　妹子咳嗽清嗓→慵懶嗲音

眼鏡弟快篩崩潰哀號！　回媽：嘟妳自己啦我愛妳

申請假釋被打槍18次　惡龍張錫銘明出庭爭權利...訴願書曝光

快訊／楊梅富岡民眾陳屍公園廁所！警急拉封鎖線調查

快訊／司機打瞌睡釀禍！統聯客運撞斷電線桿車頭全毀　無人受傷

恆春2名海陸弟兄營區附近練跑　酒駕騎士從後方追撞慘倒地

重機翹孤輪狂飆！「豪乳正妹」到案變23歲男　遭依法送辦

北市信義區公寓「火舌濃煙狂竄」　住戶驚恐爬鐵窗逃

基泰建設涉嫌吸金上億！　總經理150萬交保「千萬藍寶堅尼接風」

台南仁德工廠清晨大火　6輛遊覽車燒到剩骨架！

借17萬還帳卻拒簽本票惹怒債主　欠錢男遭警攔查「滿車刀槍」GG了

女按摩師問「那邊要不要按一下」　他回3字high完下場更慘

罕見！墾丁人面蜘蛛張網竟抓到蝙蝠　大飽口「蝠」畫面曝

絕不讓前東家光芒追平　張育成本壘前撲倒完成觸殺

晶片戰爭升級！路透：美將推新措施「阻中企獲得高性能計算技術」

邊境解封＝疫情結束？　衛福部長示警：疫情可能還要持續一段時間

曾被罵不要臉賤貨！她離婚3年後　前婆婆突來電「逼當免費看護」

夫妻都染疫沒回診！醫問「沒不舒服幹嘛篩」　一聽原因暖哭了

桃猿「最美MC」沐妍兇到藏不住！暌違4年推出全新創作

台積電帶頭漲「台股早盤強彈逾260點」　法人：挑戰月線14252點

美海軍首長籲英美聯手　反制中國「在台海脅迫行為」

以帽易帽狡稱非竊盜　南警以車追人緝獲送辦

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

社會熱門新聞

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

女按摩師問：那邊要按？他high完慘了

即／台中石頭燒烤店驚傳火警　顧客急疏散

「川崎忍者」翹孤輪飆25秒　真實身分曝

重機翹孤輪狂飆！「豪乳正妹」到案依法送辦

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

北市公寓「火舌濃煙狂竄」　住戶驚恐爬鐵窗逃

即／楊梅富岡民眾陳屍公園廁所！警急拉封鎖線調查

即／打瞌睡釀禍！統聯客運撞斷電線桿

獨／BMW與警車相撞影曝！駕駛昏迷指數3

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

2國手男大生撿屍美眉接力性侵　最新判賠金額曝

16歲女北宜遭輾斃！母要向水泥求償　駕駛喊冤這樣說

彰化最狂違建內部曝！公所將報警

更多熱門

相關新聞

為阻玩命關頭上演　警1個月開出90多張罰單

為阻玩命關頭上演　警1個月開出90多張罰單

因違法改裝汽機車的排氣管所發出的聲響過於擾人，恆春警分局自今年9月份起，規劃專案於轄內恆春鎮中正路、恆南路及台26線車城段等易有噪音車行駛之路段加強攔檢稽查，對於汽機車擅自改裝排氣管、消音器等設備致影響行車安全者，依「道路交通管理處罰條例」開單舉發，至今累計舉發43件。

邊開車邊喝酒撞死路人　無良駕駛被收押

邊開車邊喝酒撞死路人　無良駕駛被收押

高雄屁孩耍帥偷開老闆車　醉載2友撞電箱畫面曝

高雄屁孩耍帥偷開老闆車　醉載2友撞電箱畫面曝

男子酒駕撞死人肇逃安南警緝獲

男子酒駕撞死人肇逃安南警緝獲

屏縣警局長至車城所慰勤　肯定交通疏導辛勞

屏縣警局長至車城所慰勤　肯定交通疏導辛勞

關鍵字：

恆春 海軍陸戰隊 酒駕

讀者迴響

熱門新聞

黃少谷開計程車「接客到深夜」：我一樣需要生活

34歲男星自爆「交往14歲女友」：高中畢業馬上結婚

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

5尺巨蟒躺貓籠！他見愛貓被生吞崩潰

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

王子爆是惡鄰！錄《全明星》凌晨排練吵翻天

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

工人作業液體爆發沖臉　衣服秒爛

如皇帝選妃！原能會主委性騷4正妹祕書

女網友約砲開房　男進門驚見她男友也在

樓梯間見沒窗1大洞　全場挺建商：不能裝！

麻將賓果遇「作弊情侶檔」　老闆一招抓包

iPhone 14偵測車禍　警到場發現6人全慘死

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

快訊／北韓射彈飛越日本上空！　日警報大響

更多

最夯影音

更多
王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...
警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面