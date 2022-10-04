恆春2名海陸弟兄營區附近練跑　酒駕騎士從後方追撞慘倒地

▲恆春2名海軍弟兄在營區附近跑步，遭酒駕的阿伯騎機車追撞。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、翁子皓／屏東報導

恆春2名海軍陸戰隊士官兵昨（3）日傍晚在茄湖營區附近跑步，不料卻遭一名酒駕的60歲阿伯騎機車，從後方追撞，2名士官兵反應不及被撞得倒在地上。恆春消防分隊獲報抵達現場，所幸2名遭撞的士官兵只有擦挫傷，沒有大礙，經送醫治療後，已返回營區休息。

2名士官兵隸屬於海軍陸戰隊陸戰66旅，海軍士官兵經常在營區周邊進行跑步鍛鍊、訓練體能，所以當2士官兵被撞時，同袍很快就發現，紛紛趕來協助。

警方及軍方表示，海軍陸戰隊隨時保持體能、身手矯健，但當時機車突然從後方疾駛而來，跑步海陸弟兄在防備不及下，慘遭機車追撞，導致有擦挫傷，不過沒有大礙，目前都已返回營區休息，酒駕的阿伯事後相當後悔，不斷向受傷弟兄道歉賠罪，仍遭公共危險罪移送法辦。

警方表示，昨（3）日晚間，一名陳姓阿伯駕駛機車，在車城鄉埔墘路與正在跑步運動的胡姓、林姓海軍士官兵發生碰撞，3人全都受傷，陳姓阿伯被送往恆春基督教醫院治療，胡姓與林姓軍人則送往南門醫院治療。恆春警方到醫院對陳姓阿伯實施呼吸酒精濃度檢測，檢測值為0.42MG/L，超過法定標準值，全案依公共危險罪移送屏東地檢署偵辦。

恆春警分局長林明波表示，酒後駕車行為害人又害己，不僅讓自身陷於危境，也可能傷害到其他用路人，呼籲駕駛們切勿存僥倖心理，喝酒後千萬別上路，警方對於酒駕行為絕對零容忍。