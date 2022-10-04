酒駕男越線撞對向小貨車　挨轟竟嗆「我也很慘」…真的肝臟破裂

▲陳姓7旬老翁（右）疑似酒駕跨越雙黃線，撞擊對向車輛釀2傷。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

年過70的陳姓老翁3日晚間開車行經名間鄉，疑似違規跨越雙黃線，與許姓男子駕駛的自小貨車對撞，雙雙掛彩，許男因頭部受創先送醫急救；許男家屬到場氣憤質疑陳翁是否酒駕肇事，竟遭反嗆「我也很慘！」警方指陳翁酒測值達0.5毫克，明顯超標，送醫後更赫然發現肝臟破裂，還將面臨公共危險刑責，酒駕的下場的確很慘。

南投警分局指出，本案發生於昨天晚間7時許，接獲68歲許姓男子家屬報案，指其於名間鄉出虎林路發生2車對撞車禍，交通組警員緊急趕赴現場處理，發現許男駕駛的自小貨車與對向的74歲陳姓老翁所開轎車猛撞，雙方車輛嚴重毀損，許男更因頭部受傷、導致駕駛座上血跡斑斑，一度昏眩困於車內，令人怵目驚心，馬上被救護車送醫急救。

陳翁則胸部遭撞擊而有撕裂傷，面對許男家屬質問，始終恍神沉默，家屬因此請求警方實施酒測，陳翁至此突然回神嗆道「少年仔差不多就好，我也很慘！」警方則居間言語安撫，阻止雙方進一步口角衝突。

警方指出，陳翁送醫後經抽血檢驗，酒精濃度達0.5毫克，證實違規酒駕，而且深入檢查更發現肝臟破裂、傷勢比想像中嚴重許多，目前已轉往彰化基督教醫院治療觀察，預計傷勢穩定後再製作筆錄、依公共危險罪函送法辦，並持續釐清本起車禍原因和肇事責任歸屬。