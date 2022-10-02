一下下就慘了！高雄屁孩耍帥偷開老闆車　醉載2友撞電箱畫面曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市苓雅區建國一路與大順三路發生一起自撞車禍，員警抵達現場之後發現王姓駕駛有濃濃酒味，經過檢測之後確定超標，而另外兩名乘客受到輕微擦傷，各領了一張罰單！不過警方調查之後發現，王姓駕駛不但酒駕，而且還是無照駕駛，所以被依照公共危險罪送辦，也收到一張罰單，罰單加後續賠償費用恐怕超過15萬。

▲高雄市一名王姓男子偷開老闆的車載朋友喝酒，酒駕自撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍就發生在2日凌晨三點多左右，警方獲報在苓雅區建國一路與大順三路有車輛自撞，巡邏警網前往查看發現一部轎車撞上了台電變電箱跟交通號誌箱，車上總共有三人。王姓駕駛21歲不但有濃濃酒味，還涉嫌無照駕駛，原來他在大寮區從事鐵皮屋搭建，凌晨一點多沒有經過老闆允許，偷開老闆的車載兩名朋友到新興區喝酒。經過酒測，他的酒測值為0.59。

▲高雄市一名王姓男子偷開老闆的車載朋友喝酒，酒駕自撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

車上的乘客分別是林姓跟張簡，也因為沒有勸阻王姓男子酒駕，所以警方也對受到輕傷的兩個人開出了罰單，二人將面臨6000元到15000元的罰鍰！而王姓男子被依照公共危險罪移送之外，警方也開出無照駕駛紅單，面臨的金額是6000元到12000元罰緩，另外老闆的車牌也因為他，將被吊扣牌照2年。