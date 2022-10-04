拔智齒竟喪命！24歲妹子「全身麻醉」高燒42度　3hrs後慘死病床上

▲新加坡一名女子拔智齒時因麻醉喪命。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／綜合報導

新加坡24歲卓姓女子（下稱卓女）決定拔掉4顆智齒，並且選擇接受全身麻醉，未料引發嚴重不良反應「惡性高熱」，手術期間心跳飆升、高燒42度，儘管緊急搶救，仍在3小時後不幸死亡。

《中國報》報導，卓女口腔右側疼痛不已，看診後才發現是其中一顆智齒長歪導致，而且其他3顆的生長方向也很可能引發類似劇痛。為了避免日後麻煩，她在了解病情及手術事項後，選擇全身麻醉、而非局部麻醉，並把智齒全都拔掉。

未料，手術只剩5分鐘就要結束時，卓女開始出現高燒、心跳加速、高碳酸血症及體內含氧量下降的情況，術後也未見改善，即使緊急打針、冰敷降溫，卻仍持續惡化。她被轉介至新加坡中央醫院急救後，於當日下午宣告不治。

本案發生於2019年，但直至今年9月30日才開庭宣判驗屍結果。法醫指出，麻醉師術前評估、醫療團隊急救工作，全都合乎標準程序，此案應為醫療意外。卓女2011、2013年分別接受汗腺炎與清除頸部膿腫的手術，二度全身麻醉皆無不良反應，也沒有家族成員經歷惡性高熱，所以未被列入麻醉高風險族群。

惡性高熱是罕見的遺傳基因突變，患者接觸麻醉藥物後會出現不良反應，導致肌肉衰竭、嚴重生理功能障礙，死亡率極高。在西方國家的數據中，大約每5萬人之中會出現一例，在亞洲國家更罕見。