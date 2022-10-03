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印尼踩踏事故釀125死　總統下令每人賠償逾10萬

▲▼印尼東爪哇省瑪琅市（Malang）足球場1日發生踩踏事件造成至少125人死亡。（圖／路透）

▲印尼東爪哇省瑪琅市（Malang）足球場發生踩踏事件造成至少125人死亡。（圖／路透）

文／中央社

印尼警方日前以催淚瓦斯平息球場暴動，隨後發生踩踏事故，造成125死323傷，已有9名員警被停職，總統佐科威下令賠償每位死者的家屬5000萬印尼盾（新台幣約10.4萬元）。

法新社報導，這起事故釀成至少32名孩童死亡，隨著民眾對警方愈來愈不滿，印尼首席安全部長馬福（Mahfud MD）宣布組成任務小組進行調查。

印尼國家警察發言人德迪（Dedi Prasetyo）今天在記者會上表示：「依據國家警察總長指示，東爪哇（East Java）警察首長已將9名員警停職。他們全都遭到調查。」

德迪還說，已有28名警察接受偵訊。

1日這場致命的踩踏事件，起因是主場球迷在球隊輸球後衝進場中，警察發射催淚瓦斯試圖控制局勢，恐慌的觀眾為了逃離過度擁擠的球場，因此引發踩踏的憾事。

那場比賽，地主阿雷馬隊（Arema FC）以2比3敗給世仇泗水帕爾斯巴亞隊（Persebaya Surabaya）。

阿雷馬足球俱樂部主席吉朗（Gilang Widya Pramana ）在直播演說中含淚道歉。

他表示：「我身為阿雷馬隊主席，將承擔事件所有責任。我對受害者及其家屬、所有印尼人和甲組聯賽（Liga 1）深深致歉。」

阿雷馬隊今天身穿黑色上衣來到悲劇現場致意和獻花，接著齊聚球場上為死者祈禱。

發生慘劇的坎朱盧漢體育場（Kanjuruhan Stadium）牆上出現塗鴉，顯示出民眾對當局的不滿逐漸沸騰，有人寫下「我的手足死了，徹底調查」、「警察都是混帳」等字句。

一名部長今天表示，總統佐科威（Joko Widodo）下令賠償每位死者的家屬5000萬印尼盾，佐科威也已宣布調查這起悲劇。

人權團體則表示，警察在封閉區域使用催淚瓦斯，應該負起責任。「人權觀察」（Human Rights Watch）還說，警方和印尼足球協會可能傾向淡化或削弱員警的完全責任。

 

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