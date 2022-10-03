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印尼足球場踩踏悲劇　教練目睹「球迷死在球員懷裡」還原當晚慘況

▲▼印尼東爪哇省瑪琅市（Malang）足球場1日發生踩踏事件造成至少125人死亡。（圖／路透）

▲印尼足球場1日發生上百人身亡的踩踏事件，主隊教練目睹球迷在球員懷裡去世。圖為現場民眾合力將被催淚彈擊中的男子送出場外。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合報導

印尼東爪哇省瑪琅市（Malang）足球場1日發生暴動，警方使用催淚彈鎮壓，造成觀眾席發生嚴重踩踏，至少125人死亡，約320人受傷，是全球史上最嚴重的體育館災難之一。主場教練受訪時回憶悲劇，當天他甚至目睹了球迷「死在球員的懷裡」，指責警方執法過當。

▲▼印尼東爪哇省瑪琅市（Malang）足球場1日發生踩踏事件造成至少125人死亡。（圖／路透）

根據法新社報導，當天賽事由主場球隊阿雷馬（Arema FC）以3比2敗給客隊帕爾斯巴亞泗水（Persebaya Surabaya），然而，賽後部分主隊球迷失控衝進場中央草皮。警方宣稱，他們試圖迫使數千名球迷返回觀眾席看台，過程中因2名警察殉職才決定動用催淚彈，制止「暴動」（riots）。

▲▼印尼東爪哇省瑪琅市（Malang）足球場1日發生踩踏事件造成至少125人死亡。（圖／路透）

主隊阿雷馬的智利籍教練羅卡（Javier Roca）受訪表示，比賽結束后他就回到更衣室，當時一些球員還留在場上，但他結束記者會訪問回來後就看到眼前這場悲劇，「最可怕的是受害者來接受隊醫治療的時候，大約20人過來，4人死亡。球迷死在球員的懷裡。」他看見「男孩們抱著受害者經過」，精神崩潰悲慟，感受到沉重的負擔，甚至是沉重的責任。

▲▼印尼東爪哇省瑪琅市（Malang）足球場1日發生踩踏事件造成至少125人死亡。（圖／路透）

羅卡認為足球場準備不足，「事實證明體育場沒有做足準備，沒有料到會出現這樣的混亂」。同時也指責警方執法過當「我認為警方行事越界，儘管我當時不在場，也沒有經歷後果，但看看這些影像，他們本可以使用其他方式。比賽的任何結果，無論再怎麼重要都不值得拿生命來換。」

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