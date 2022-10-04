竹市租屋族注意　110年度中央擴大租金補貼延長受理

▲符合資格條件者請把握機會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹市租屋族看過來！新竹市政府今(4)日表示，111年度300億元中央擴大租金補貼計畫，將延長受理申請至111年10月31日(一)下午5時止！新竹市代理市長陳章賢呼籲，符合資格條件者把握機會，月底前提出申請，基本補貼額度最高可達5,000元，以線上申辦還有機會抽中電動機車等大獎。

為擴大對租屋族照顧及減輕其生活負擔，中央擴大租金補貼，將總經費從原有每年57億元增加至300億元，陳章賢指出，竹市去年實際申請戶數有1,967餘戶，經由中央擴大實施租金補貼專案後，今年截至目前已有4,522戶完成申請，未來將持續透過專案計畫回應租屋者的實際需求，給予民眾更多照顧。

都發處表示，申請資格中之租賃契約起租日則配合延長至111年11月30日(含)前；申請資格、申請方式、計畫戶數、補貼額度、受理申請之機關、應檢附文件及其他必要事項同內政部營建署111年6月17日公告，請符合資格條件者於受理期間向內政部營建署提出申請。另，為避免申請人潮產生群聚效應，增加染疫風險，恕不接受現場申請，全面改由線上申請。

都發處指出，針對110年度租金補貼舊戶，今年6月起由市府逐一詢問目前接受補貼中的舊戶試算意願，有意願者將由營建署就既有資料，於7月間重新查調戶政及財稅資料，試算未來可領取專案補貼金額，試算結果經舊戶確認後即完成申請，簡化申請手續。

都發處說明，本市專案計畫以110年度分級租金補貼金額2,400元至5,000元作為基本補貼額度，並將補助等級分三級，以審查結果為主：

第一級：家庭成員2人以上，且成員中具有低收入戶身分者；或是家庭成員3人以上，且成員中具有中低收入戶身分者，最高補助金額5,000元。

第二級：不屬於第一級及第三級條件者，最高補助金額4,000元。

第三級：家庭成員1人且未滿40歲，且未具有經濟或社會弱勢身分者，最高補助金額2,400元。

都發處表示，本次專案針對初入社會35歲以下青年及社會弱勢，加碼1.2倍；2年內新婚家庭加碼1.3倍；經濟弱勢家庭(低收入戶及中低收入戶)加碼1.4倍。此外，育有未成年子女(含胎兒)家庭將從1.4倍起，每多生1個就多0.2倍。

另，專案更將所得標準放寬，從原先最低生活費2.5倍放寬為3倍，以新竹市租屋族為例，新竹市市每人每月平均所得標準放寬為4萬2,690元以下，經由放寬所得標準，讓政府給予租屋民眾更多照顧。

都發處補充，內政部營建署另舉辦線上申辦的抽獎活動，只要是線上申請合格戶，將有機會獲得Gogoro、iPhone、超商禮券等禮品。申請者須至內政部「300億元中央擴大租金補貼專案專區」網頁填寫基本資料、上傳租賃契約、撥款帳戶存摺封面及其他必要文件，經確認後送出即完成申請，未來也由中央進行撥款作業，請有申辦需求的民眾務必留意後續內政部營建署後續公告及受理申請相關訊息。