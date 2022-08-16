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都審通過！ 竹市首座社宅「中雅安居」　640戶年底動工

▲中雅安居將提供幼兒園、日照中心等社福機構。（圖／新竹市政府提供）

▲中雅安居將提供幼兒園、日照中心等社福機構。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市首座社會住宅「中雅安居」，由國家住都中心攜手市府共同規劃，打造基地面積達9000平方公尺，採雙塔設計，將興建地下3層、地上21層、總戶數640戶。新竹市代理市長陳章賢宣布，中雅安居本月初順利通過新竹市都市設計審議核定程序，為目前非六都決標案件戶數最多社宅，另為實踐全齡友善目標，將提供幼兒園、日照中心等社福機構，造福住戶與鄰近居民，更完善生活機能，預計今(111)年底開工。

陳章賢表示，為照顧弱勢及青年族群的居住需求，實現居住正義並健全住宅市場，市府近年積極與國家住都中心合作新建4座社會住宅，包含中雅安居、建功安居、金城安居和建功高中南側都更案，共計2510戶，租金訂定將參考區域行情訂定。

他說，首座中雅安居預計將有套房、二房、三房等滿足各類居住需求，另因應高齡化社會及竹市兒童城市、高生育率獨特DNA，同步規劃幼兒園、日照中心等，創造全齡友善居住環境。截至今年7月，統計各縣市實際完成社宅戶數，竹市排名非六都第二，僅次於台東縣。

都市發展處長許志瑞表示，中雅安居共規劃套房404戶、二房型182戶、三房型54戶，並規劃140坪幼兒園，提供住戶及周邊居民幼童收托場所，最多可收托90名幼童；另設置85坪日照中心，約可收托30名年長者；未來也將結合鄰地公辦都更計畫，留設整體開放空間，創造大面積綠林綠海，結合公眾使用串聯形塑共同良好開放空間。

都發處說明，中雅安居位於經國路與延平路交叉口，緊臨經國路、公道三路，距台一線、東西向快速道路僅10分鐘車程，依照都市設計審議決議，結合相鄰基地，整體規劃都市開放空間及綠帶系統，採雙排喬木林蔭退縮人行空間、留設千坪休憩式樹蔭廣場開放空間，串連凌雲公園及延平路，且為滿足在地停車需求，提供293輛汽車停車位及653輛機車位，營造優質居住環境並帶動地方繁榮。

都發處指出，市府在財政及土地資源限制下，積極與國家住宅及都市更新中心合作，並透過容積獎勵、都市更新分回、整體開發取得社福用地等方式，多元擴充社宅量能，提供青年與弱勢民眾多元租屋選擇。首座社宅完工後，將為新竹市打造更適合宜居住宅環境，實現居住正義，讓市民享受更優質的生活。

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