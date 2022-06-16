中央擴大租金補貼7／1起線上申請 竹市預計增至2千戶受惠

▲請符合資格條件者把握機會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

租屋族看過來！新竹市政府表示，內政部營建署今（111）年租金補貼經費由原57億大增至300億，除針對單身青年、新婚及弱勢家庭加碼補助，更將條件放寬，竹市租屋族月薪4萬2,690元以下就可申請，預計增至2千戶受惠。7月1日起至8月31日開放線上申請（https://reurl.cc/GxOk4A），請符合資格條件者把握機會。

市府表示，內政部營建署去（110）年租金補貼計畫，全台實際申請戶數高達16萬餘戶，今年推出「300億元擴大租金補貼專案計畫」，補貼戶數也增加至50萬戶，擴大照顧租屋族，減輕其生活負擔。

都發處表示，針對110年度租金補貼舊戶，6月起已由市府逐一詢問目前接受補貼中的舊戶試算意願，有意願者將由營建署就既有資料，7月間重新查調戶政及財稅資料，試算未來可領取專案補貼金額，試算結果經舊戶確認後即完成申請，簡化申請手續。

都發處說明，竹市專案計畫將以110年度分級租金補貼金額表2,400元至5,000元作為基本補貼額度，租屋補助補貼等級分為三級，以審查結果為主：

第一級：家庭成員2人以上，且成員中具有低收入戶身分者；或是家庭成員3人以上，且成員中具有中低收入戶身分者，最高補助金額5,000元。

第二級：不屬於第一級及第三級條件者，最高補助金額4,000元。

第三級：家庭成員1人且未滿40歲，且未具有經濟或社會弱勢身分者，最高補助金額2,400元。

都發處表示，本次專案針對初入社會35歲以下青年及社會弱勢，將加碼1.2倍；2年內新婚家庭加碼1.3倍；經濟弱勢家庭（低收入戶及中低收入戶），將加碼1.4倍。此外，育有未成年子女（含胎兒）家庭，1人1.4倍、2人1.6倍、3人1.8倍，每多生1個就多0.2倍。

都發處指出，專案更將所得標準放寬，從最低生活費2.5倍放寬至3倍，以新竹市租屋族為例，每人每月平均所得4萬2,690元以下即可申請，照顧更多租屋民眾。

都發處表示，民眾使用營建署線上申請系統填寫基本資料，上傳租賃契約、撥款帳戶存摺封面及其他必要文件，經確認後送出即完成申請。且線上申請合格戶還有機會抽中Gogoro、iPhone、超商禮券等禮品，未來將由中央進行撥款作業，請民眾務必留意後續內政部營建署公告及受理申請相關訊息。