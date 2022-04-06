非六都戶數最多　竹市社會宅「中雅安居」決標640戶年底開工

▲新竹市首座社會住宅「中雅安居」預定年底前動工，115年完工。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市首座社會住宅「中雅安居」，由國家住宅及都市更新中心與新竹市政府共同合作，新竹市都發處表示，「中雅安居」總工程預算超過32億，預計興建地下3層、地上21層、總戶數640戶，目前為非六都中已決標案見戶數最多社宅。「中雅安居」目前規劃一樓有百坪綠映空間，也同時研擬非營利幼兒園、日照中心進駐，預計將有套房、二房、三房等滿足各類居住需求。全案預定年底前動工，115年完工。

「中雅安居」住宅社區，占地3000坪，位於經國路與延平路交叉口，面臨千坪凌雲公園，離台一線、公道三及東西向快速道路，僅10分鐘車程，鄰近學區包含民富國小、西門國小、清大附小、竹光國中、磐石高中等，周邊還有市立棒球場、竹光國民運動中心、虎林棒球場等，具備良好生活機能及通勤便利性。

都發處說，「中雅安居」社區大樓，採雙塔設計，每棟地下3層、地上21層、總戶數超過600戶，社區臨路退縮百坪開放空間且種植大樹，提供居民樹蔭步行空間。因應高齡化社會，同步規劃設置非營利幼兒園、日照中心等，創造全齡友善的居住環境。

國家住宅及都市更新中心規劃，「中雅安居」採公辦公營，只租不售，主打優質物業設施管理，規劃房型包含，套房、二房、三房，格局方正採光、通風佳，房間戶戶有窗，符合消防、公共安全及耐震標準，一戶一機車位。租金訂定將參考區域行情訂定。

都發處表示，為提升施工品質及效率，「中雅安居」首採預鑄工法，以半預鑄樓板及預鑄樓梯施作，取代現場施工，配合揚重機械使用，可減少施工噪音及粉塵，提升工地環境品質。除能簡化工地現場作業，期望改善因人口老化、勞工年齡斷層，導致營建業缺工的情形，並帶動產業升級。