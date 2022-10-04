「月月有政策、月月被抓包！」　侯競辦嗆林佳龍：是抄襲控

▲侯選辦嗆林佳龍，可以是政策控但不能亂抄襲。（圖／侯友宜選辦提供）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍日前曾指出自己是「政策控」，但侯友宜選舉辦公室今（4）日召開記者會指出，過去3個月林佳龍幾乎「月月有政策、月月被抓包」，林佳龍可以是「政策控」，但不能亂抄襲。

侯辦指出，林佳龍7月新北參選後，推出的10萬元成家基金，被認為「神似」台北市長柯文哲曾經提出的結婚基金；蔡英文總統提出了3000班公共化幼兒園，又被林佳龍誤以為是公共托育中心。發言人陳柏翰、王敏旭與新北市議員江怡臻指出，如果林佳龍是學生，第一季的段考根本「死當」；如果林佳龍是老師，曾經說要把「台北首都圈的12門課」開在新北市，但從7月7日發出「世界共好篇」後，3個月過去就未再更新，根本就是不及格的老師，是「缺課王」。

▲侯辦認為，林佳龍的成家基金政策，是抄襲柯文哲2020年結婚基金政策。（圖／侯友宜選辦提供）

王敏旭說，柯文哲在2020年就提出「結婚基金」，鼓勵年輕人先敢婚，才能敢生，應該先發結婚補助，只要結婚就會生了。同樣的，林佳龍提出的「成家基金」，幾乎是順著柯市長的原創，也認為給10萬元起碼可以有張床，看能不能比較早生。

王敏旭表示，包括民進黨的縣市長和市議員，都曾質疑，這樣做只會補貼到原來就要結婚的新人，以及因為這個獎勵從其他縣市遷戶籍到過來的新人而已，而且萬一效果不彰，是否還得推「進洞房補助」？林佳龍是不是遭民進黨內人士打臉。

▲侯辦表示，總統蔡英文提出3000班公共化幼兒園，林佳龍卻誤以為是公共托育中心。（圖／侯友宜選辦提供）

「林佳龍公托、公幼傻傻搞不清楚」，江怡臻指出，林佳龍說蔡總統要把公托加碼到3000班，新北要爭取增加300班公托，但經過追查發現，蔡總統說的是3000班公共化幼兒園，並非是公托，林連公托、幼兒園都搞不清楚，遑論要在新北廣設。

江怡臻說，新北第一間公托就是由時任副市長的侯市長開始規劃，侯市長上任後，4年任內完成60家公共托育中心，新北市也要在年底達成120間公共托育中心，已經是六都第一名，其他五都總和都沒有新北多。

江怡臻表示，林佳龍在台中只有5間公共托育中心，林佳龍為何在台中做不到，卻敢在新北說做得到，根本就是亂開支票。

陳柏翰表示，3個月來，林佳龍雖陸續發布許多政策，但很多都是既有規劃的，像是這兩天所謂的溪北捷運，根本就是市府規劃中的五泰輕軌加上泰板輕軌，只是換個名稱而已，和剛參選時喊出的成家基金，如出一轍，換個名字，其他幾乎照抄。

陳柏翰說，其他像是「新北文化季」、「淡江大橋跨年活動」等，林佳龍都是照本宣科新北既有的「新北市多元文化節」，以及去年跨年新北在淡江大橋放的煙火。只能說，林佳龍可以是「政策控」，但不能「月月都抄襲，月月被抓包」。

