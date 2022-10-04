林冠年酒駕還瞎扯抹黑　民眾黨火速拔竹北市長提名並開除黨籍

▲林冠年出席民眾黨2022地方選舉共同政見記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

又傳政治人物酒駕！代表民眾黨參選竹北市長的林冠年傳出酒駕，為此，民眾黨立即召開選決會，經查相關事證明確，已違反黨規，撤銷其竹北市長提名資格；此外，也送交臨時中央委員會，4日通過後生效，並送交中央評議委員會後，決議開除黨籍。

林冠年在臉書表示，他因疲勞駕駛，擦撞路邊車輛，已與對造達成和解，對當事人深感抱歉。大新竹選舉進到白熱化階段，有心人士匿名造謠抹黑無所不用其極，敗壞選風。

林冠年說，有心人以政治迫害將他安上罪名，以此打擊他與民眾黨新竹縣市主委高虹安，此為選民所不能接受。選舉不要選到沒有人性；黑暗勢力，請直球對決；殘酷迫害，請到他為止。

民眾黨4日表示，針對黨員林冠年酒駕一事，黨主動於3日發現並火速處理，立即召開選舉決策會，經查林員酒駕相關事證明確，已違反黨規，依黨規應撤銷其竹北市長提名資格，該決議送交臨時中央委員會，4日通過後生效，並送交中央評議委員會後，決議開除黨籍。

民眾黨指出，酒駕不只違法，更威脅到無辜用路人，是對個人的不自愛，也是對於他人的不尊重，民眾黨堅持實踐「酒駕零容忍」的理念，積極推動遏阻酒駕的修法與配套措施。

民眾黨強調，將持續用最高道德標準約束提名人與黨內幹部，從己身做起嚴防酒駕，別讓酒駕一再重演，共同守護人民生命財產安全與健康。