　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

裴偉談鏡電視風波認膨風　「我沒有那麼厲害直達天聽」

▲▼管中閔公務員懲戒案公開審理庭 證人裴偉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鏡電視股東裴偉。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

鏡電視創辦人、前董座裴偉談話的錄音檔日前曝光，多次提及總統蔡英文、行政院長蘇貞昌對鏡電視申請執照案的「幫助」，並強調「這個是總統的旨意，誰來做行政院長都還是要做的」，引發軒然大波，3日受訪時則強調，那不是他在股東會上的發言內容，因為股東擔心遲遲未取得執照擔心，自己不否認也許有些膨風，「其實我並沒有那麼厲害直達天聽」。

時代力量立委陳椒華9月27日公開去年底鏡電視股東會音檔，指出時任董事長裴偉向大股東表示，蘇貞昌要NCC主委陳耀祥儘快通過執照，對此，裴偉3日接受廣播「千秋萬事」訪問時說明，這個錄音帶不是股東會內容，那時候其實鏡電視已經有26個月沒有拿到執照，股東非常不安，談話中他說打電話，然後蔡英文交辦給蘇真昌，然後下令給陳耀祥，應該是他講過頭了，只是想告訴股東說做了很多努力。

裴偉強調，他絕對沒透過府院去施壓，「其實我並沒有那麼厲害直達天聽」，如果真的有，執照不會26個月都沒有來，而且之後還有這麼多強制行為。

裴偉也批評，NCC不只沒有護航，反而是怠惰、箝制，且無所不用其極的濫權，今年5月中嘉、凱擘等系統業者就將鏡電視上架86台的申請案送進去，但包括董監事人事案，NCC到現在都不審。

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
林襄合體小S脫口「3個字」！　網嚇瘋喊出事了：好傷人
翹孤輪狂飆是慣犯！　豪乳正妹車手「驚人真相曝光」
酒醉正妹遭運將強壓口愛　被嘴裡異物驚醒：到了嗎
館長「喝廖老大飲料」狂讚2品項！　這杯喝一口臉色大變
快刷存摺！300億租金補貼今撥款　14萬9136戶符資格
吃掉路燈占用人行道！　最狂透天厝違建內部曝
LIVE／豪乳重機妹翹孤輪飆西濱身分起底　正妹參選人跪地CP

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／林佳龍沒被卡！板二運動場「選前3天全包」　板一5月早被借走

獨／正妹議員參選人林若宸細肩辣照曝　露腿拉二胡、長期替弱勢送暖

侯友宜陷博士學位羅生門　徐國勇：不介入學倫事件

游智彬揭鄭文燦論文抄襲　桃市府：引述研究資料正常合理範圍內

遭林佳龍控卡場地　侯友宜：有相關租借辦法歡迎申請

台中議員帶「林志穎」跑攤　16歲高挑長髮丹麥女交換生成嬌點

鍾小平控里民倒下「陳時中在唱歌」　莊瑞雄：不必政治攻擊

諷林佳龍3個月前還想選北市　侯選辦：他才是借嘸大型場地的禍首

辯論才能知道「誰是讀稿機」？　蔣萬安要黃珊珊「別這麼著急」

桃園豆腐渣工程連環爆　張善政批鄭文燦「五星招牌掉漆」

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

69歲曾志偉「擁吻26歲性感女模」　女方身分起底是「富豪乾女兒」

樂天啦啦隊副隊長筠熹

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

《換乘2》娜妍.熙斗想復合又吵翻天　氣pupu「完全沒改變」：重新交往幹嘛！

男顧客提24瓶水走出店　整件褲子突掉到膝蓋！

獨／林佳龍沒被卡！板二運動場「選前3天全包」　板一5月早被借走

獨／正妹議員參選人林若宸細肩辣照曝　露腿拉二胡、長期替弱勢送暖

侯友宜陷博士學位羅生門　徐國勇：不介入學倫事件

游智彬揭鄭文燦論文抄襲　桃市府：引述研究資料正常合理範圍內

遭林佳龍控卡場地　侯友宜：有相關租借辦法歡迎申請

台中議員帶「林志穎」跑攤　16歲高挑長髮丹麥女交換生成嬌點

鍾小平控里民倒下「陳時中在唱歌」　莊瑞雄：不必政治攻擊

諷林佳龍3個月前還想選北市　侯選辦：他才是借嘸大型場地的禍首

辯論才能知道「誰是讀稿機」？　蔣萬安要黃珊珊「別這麼著急」

桃園豆腐渣工程連環爆　張善政批鄭文燦「五星招牌掉漆」

祖傳神祕治癒力「拔罐、刮痧」　中醫師邱啟鉉：有效散熱去疲勞

獨／林佳龍沒被卡！板二運動場「選前3天全包」　板一5月早被借走

新北地院審判林秉樞＋法官性侵被河蟹　游毓蘭要求2官署提報告

獨／正妹議員參選人林若宸細肩辣照曝　露腿拉二胡、長期替弱勢送暖

侯友宜陷博士學位羅生門　徐國勇：不介入學倫事件

哈利梅根想搬家了！被爆私下在找房　逾7億「私人莊園」超狂設施曝

2021年平均所得68.18萬創新高　30歲以下年收近52萬

警犬英勇擒匪險被爆頭！警「殺人救狗」惹議　現場畫面曝光

英王查爾斯三世因為「這個」原因　不出席聯合國氣候峰會

美國沒那麼可靠？　過度刺激普丁只會加大核子危機風險

政治熱門新聞

4大咖力挺陳時中！他點出最大敗筆：分裂了

2024誰當總統？藍綠白三強曝光　侯友宜小輸2.6個百分點

「房地產是護國神山」遭譏炒房部長　徐國勇：不要斷章取義

蔣萬安拋教育政策　幼教、國教、中等及後中等教育藍圖一次曝光

追殺高虹安「4天50萬筆」攻擊　10大粉專：謝謝帶流量

「高雄浮屍」惹毛學者、醫師　怒轟馬英九：殘酷冷血

柯文哲上台「人被拍少了」？　四叉貓抓真兇：關我屁事

轟矢板明夫「吃共產黨奶水長大」　蔡正元同意公開辯論

民調：沈慧虹30.4%、高虹安27.3%　「戰學歷有殺傷力」

快訊／環南攤商晚會「1人突倒地」

粉專認了造謠蔣萬安「小倆口」　合照女主播嗆告

賴清德稱「台北市是疫情的開始」　陳時中：是武漢

陳時中造勢民進黨大咖都來了！　四叉貓曬人潮實況照：擠不進去

賴清德「台北是疫情的開始」是失言？　他聽完喊：這是個事實

更多熱門

相關新聞

被質疑施壓檢調　蘇貞昌：台灣各方面都公開透明

被質疑施壓檢調　蘇貞昌：台灣各方面都公開透明

民眾黨立委賴香伶日前就鏡電視「裴偉音檔」疑雲質詢行政院長蘇貞昌時，蘇回應「不必去查」，被質疑是施壓檢調單位。台北市長柯文哲昨與新北市長侯友宜同台時被問此事，笑稱，公開透明就掛掉了。對此，蘇貞昌今（10日）表示，這是亂剪接一通，股東之間的個人糾紛，不是政府來查；台灣是民主政治開放社會，各方面都非常公開透明。

蘇貞昌「不必查」鏡電視案！蔣萬安競辦：下民易虐上天「敢」欺

蘇貞昌「不必查」鏡電視案！蔣萬安競辦：下民易虐上天「敢」欺

裴偉談話錄音檔曝光！蘇揆「不必查」　朱立倫：是在暗示檢調單位？

裴偉談話錄音檔曝光！蘇揆「不必查」　朱立倫：是在暗示檢調單位？

民進黨手伸進媒體？　馬英九：「雙標黨」我一點也不意外

民進黨手伸進媒體？　馬英九：「雙標黨」我一點也不意外

鏡電視風波延燒！侯友宜喊話公開透明　柯文哲酸：真的透明就掛掉了

鏡電視風波延燒！侯友宜喊話公開透明　柯文哲酸：真的透明就掛掉了

關鍵字：

裴偉鏡電視

讀者迴響

熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

透天厝才完工　秒佔人行道大違建

台61重機「孤輪狂飆」25秒！騎士起底是豪乳正妹

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

直擊大咖視帝「超商領包裹」！

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

兒子無照偷騎機車！媽將人「抓到往生室」

重機女秀翹孤輪　同行騎士護花　

台美利差擴大　學者：這資產更賺

更多

最夯影音

更多
超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面
泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面