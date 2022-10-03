裴偉談鏡電視風波認膨風　「我沒有那麼厲害直達天聽」

▲鏡電視股東裴偉。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

鏡電視創辦人、前董座裴偉談話的錄音檔日前曝光，多次提及總統蔡英文、行政院長蘇貞昌對鏡電視申請執照案的「幫助」，並強調「這個是總統的旨意，誰來做行政院長都還是要做的」，引發軒然大波，3日受訪時則強調，那不是他在股東會上的發言內容，因為股東擔心遲遲未取得執照擔心，自己不否認也許有些膨風，「其實我並沒有那麼厲害直達天聽」。

時代力量立委陳椒華9月27日公開去年底鏡電視股東會音檔，指出時任董事長裴偉向大股東表示，蘇貞昌要NCC主委陳耀祥儘快通過執照，對此，裴偉3日接受廣播「千秋萬事」訪問時說明，這個錄音帶不是股東會內容，那時候其實鏡電視已經有26個月沒有拿到執照，股東非常不安，談話中他說打電話，然後蔡英文交辦給蘇真昌，然後下令給陳耀祥，應該是他講過頭了，只是想告訴股東說做了很多努力。

裴偉強調，他絕對沒透過府院去施壓，「其實我並沒有那麼厲害直達天聽」，如果真的有，執照不會26個月都沒有來，而且之後還有這麼多強制行為。

裴偉也批評，NCC不只沒有護航，反而是怠惰、箝制，且無所不用其極的濫權，今年5月中嘉、凱擘等系統業者就將鏡電視上架86台的申請案送進去，但包括董監事人事案，NCC到現在都不審。