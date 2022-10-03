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鏡週刊被影射民進黨打手　裴偉提證據反駁：曾獨家爆促轉會內部錄音

▲▼管中閔公務員懲戒案公開審理庭 證人裴偉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鏡週刊被質疑成為民進黨打手，鏡週刊董事長、鏡電視股東裴偉上節目澄清，提出多項證據反駁。（資料圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

鏡電視近期遭人爆料內部會議錄音，內容多次提及總統蔡英文、行政院長蘇貞昌對鏡電視申請執照案的「幫助」，引發爭議。對此，鏡週刊董事長、鏡電視股東裴偉3日澄清，當時是「膨風」講過頭了，他並沒有「直達天聽」的本領，至於外界質疑鏡週刊成為民進黨打手，他也提出多項證據反駁。

裴偉3日上午接受廣播節目《千秋萬事》訪問時，澄清他「從來沒有」能與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌有直接聯繫，若他有這麼厲害的本領可以「直達天聽」，鏡電視不會花了26個月才從國家通訊委員會（NCC）拿到執照，而且之後還有這麼多付加條款。

他解釋，當時鏡電視一直沒有拿到執照，讓許多的股東非常不安，會議錄音中他說打電話，然後蔡英文交辦給蘇真昌，然後下令給陳耀祥，應該是他「膨風」講過頭了，只是想告訴股東說，他在申請執照上做了很多努力，但絕對沒有透過府院去施壓。

▲▼NCC中天換照記者會說明，場外無人潮聚集。NCC大樓（圖／記者呂佳賢攝）

▲裴偉絕對沒有透過府院去施壓NCC。（圖／記者呂佳賢攝）

裴偉認為，這次事件已經有太多政治勢力介入，外界質疑鏡週刊做的新聞是為了「回報民進黨」，但其實數年前的某一次縣市長選舉，當時民進黨聲勢突然之間大跌，主要原因就是鏡週刊報導了促轉會（促進轉型正義委員會）內部爆料自詡「東廠」的獨家內容。

至於鏡週刊近期因為報導國民黨張善政農委會研究報告、民眾黨高虹安博士論文涉嫌抄襲，被質疑鏡週刊成為民進黨打手。他強調2則新聞都是記者收到爆料，「經過查證」才寫出的新聞。

他特別敬佩寫出高虹安博士論文涉嫌抄襲的記者，在高虹安召開記者會澄清的那一天，可以清楚的說出當時的查證順序，以及高虹安如何事後上網補充加註論文引用來源。

他在節目中也特別解釋鏡週刊、鏡電視兩者之間的關係，兩者原本是同一個關係企業，但後續因為NCC要求進而切割，他也在2020年5月卸任鏡電視董事長職務，「雖然切割的過程中，有一些聯繫，但之後我就完全不管了，鏡週刊做鏡週刊的事情，鏡電視做鏡電視的事，中間是沒有什麼牽連的」。

裴偉最後再次強調，鏡週刊身為一個媒體，始終都在做媒體該做的事情，都是在對抗國家機器，像是報導前總統李登輝國安密帳案、陳水扁洗錢案、馬英九三中案等，如今因為年底有選舉，有過多的政治介入，包含民眾黨與國民黨，找到了一個議題不斷放大，但這個議題其實不值得去發揮的。

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