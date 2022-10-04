柯文哲堅持辦雙城　陳時中批「流氓威脅還奉茶」：國際友人會錯亂

▲「北北基桃大首都圈E騎動起來E起拚未來」林佳龍、陳時中、蔡適應、鄭運鵬聯合記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

在共機擾台的時刻，柯市府堅持舉辦雙城論壇，無黨籍台北市長參選人黃珊珊接受專訪時贊同雙城論壇應該續辦，「鄰居這麼兇在隔壁，不用每天丟他石頭」。對此，陳時中4日受訪時表示，有人在門口一直像討債公司一樣還要請他進來奉茶，會讓國際友人誤判形勢，以為台灣對於共軍繞台、武力威脅大家是歡迎的。

陳時中表示，這次選舉，前一段時間有講過，漸漸偏離選舉的主軸，走向抹黑的方式，「我昨天接受專訪或以前講到雙城論壇，從來沒有講過說要給對岸丟石頭，也沒有想說要給對岸難看，我是說要有『價值』才辦」。

陳時中解釋，專訪時的意思是指，有人在門口一直像討債公司在門口繞，還要請他來？不請他進來奉茶，是因為會讓國際友人誤判形勢，以為台灣對於共軍繞台、武力威脅大家是歡迎的，「傳達這種錯誤的訊息對台灣的安全會造成很大的影響，不能不謹慎」。

而面對媒體的追問，是否要打「抗中保台」牌？陳時中說，在共軍繞台、一再威脅台灣，議會也做出決議，對這事情表達不同的意見，市府仍然要繼續堅持要辦兩岸的論壇，「就好像大家在威脅你的時候，你請他來開會，那國際友人會怎麼看？台灣不在乎中共的威脅？或著說對於武力的威脅大家認為是應當的？」

陳時中強調，這傳達錯誤的訊息，當然要指出來，全民都要注意這事情，不能讓這事情重複上演，對台灣的國防戰力、心防都會產生很多負面影響。