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人妻懷2寶夫竟神隱！搞大小三肚喊：才做2次　她獨坐月子崩潰切了

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人妻控訴小三在她懷孕期間誘拐老公，甚至小三也懷上老公的小孩，她崩潰離婚並提告求償100萬。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／新北報導

新北一名李姓人妻控告詹姓小三，在她懷著二寶準備臨盆之際，勾引她老公發生性關係，在她產後坐月子期間老公也不斷藉故不回家、跟小三纏綿整夜，而老公也將小三肚子搞大，還對小三說「我跟妳才做2次」，讓她痛苦不已決定離婚，並告小三求償100萬，新北地院審後判詹姓小三需賠李女15萬元，仍可上訴。

李女主張，她與老公育有一名2歲兒子，2021年4月間，老公在她懷著第二胎即將生產之際，開始藉故晚回家，讓她需要一邊獨自忍受懷孕的不適、一邊照顧稚子，後來她發現老公手機訊息與一名詹姓女子偷情，詹女不但狂傳性感照誘惑老公，還撒嬌要老公「只能跟兒子玩、不能跟老婆玩」。

李女生下二寶坐月子期間，老公仍在外流連忘返，她又從訊息中得知老公與小三多次發生性關係，更崩潰的是老公也將小三弄懷孕，小三更是親暱喊「XX爸爸，怎麼這麼貼心」，讓李女痛心萬分，患上憂鬱與失眠等，選擇帶著稚子與剛出生的嬰兒與老公離婚，並提告小三求償100萬元。

法官看了小三與男子的對話，看出小三知道男子是有配偶的狀態，認定有通姦事實，明知元配才剛生產完亟需老公陪伴，卻故意破壞人家家庭，不斷傳不堪入目的言詞與照片引誘男子，審酌損害程度等與經濟狀況後，判小三須賠15萬元適當，仍可上訴。

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