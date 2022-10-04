ET專訪／「明天新北市比今天好嗎？」　侯友宜12字箴言拚連任

◎採訪：崔至雲、蘇晏男

◎攝影：林敬旻、許靖騏

文／蘇晏男

新北市長侯友宜2022連任之路被認為相對樂觀，即使民進黨籍候選人林佳龍頻就市政、是否競逐2024總統大位進行攻防，侯的民調支持度始終大幅領先。侯友宜接受《東森新媒體ETtoday》專訪時，除自稱幾乎兌現2018競選政見，更強調，「新北市怎麼會沒有改變呢？新北市是大幅在前進。」而這次選戰，侯友宜訴求「超越」，「明天的新北市，我能給你什麼樣的願景，是可以超越今天的新北市？」 侯認為，惟有能超越4年前的政績，選連任才有意義。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

「幾乎兌現政見」 侯：新北市大幅在前進

針對新北市長任內推動的市政，侯友宜在專訪中表示，他以如何帶動「新北好、北台灣好、中華民國，國家就會好」的眼光看新北市；他發現，新北市的都會型態是一個「微笑曲線」，不應該只有一個行政中心點在新板特區，所以他要藉建構「三大軸心」來發展新北市、帶動北台灣，而第一個想法就是新莊塭仔圳、五股垃圾山、泰山楓江，這一片近千公頃的土地。

侯友宜說，他接任市長後首要建構三大軸心，尤其要平衡溪南跟溪北的行政中心；溪北地區選在三重先嗇宮前，蓋一棟20幾層、將近5、60億的行政大樓，等於是新北第二行政中心，而第三個則是選在五股垃圾山、新莊塭仔圳。

侯友宜進一步指出，五股垃圾山30年沒有解，塭仔圳則是50年。垃圾山附近有環安、治安、公安問題，但大家都認為洪水平原管制線解除，才可以辦都市計畫，導致這顆毒瘤就永遠擺著，因此他花了兩年多的時間，把垃圾山變成夏綠地，並蓋了一棟可以資源循環的教育基地。

對於整治垃圾山過程，侯友宜說，當時有677家的業者，好多都認為不行、不可能，但他也不會配合（業者），「很抱歉，你就不符合我們現階段衛生、環境、永續狀況的話，我一定把你拆除」。侯強調，他心中只有把事情改變，讓環境優化，沒有選票考慮，難免會得罪人，但是他會經過輔導、溝通、協調，「你不願意，該強勢作為，我絕對不手軟，這就是我的個性」。

談及塭仔圳，侯友宜形容是搭機場捷運進新北的「國門之都」；那塊地400公頃，是2.6倍大的台北市信義計畫區，裡面有貴子坑跟塔寮坑溪兩條溝渠，他花了兩年多的時間，從所有的建築物是鐵皮屋，已經變成平地。現在施做工程的過程，他可以看到未來的想像：有十幾座公園、有社福、有學校、有寬廣的馬路，也有優化的環境。

侯友宜表示，這樣三大軸心就建構起來，三重的「第二」行政中心已經在蓋，未來3000多人會搬到那棟大樓辦公，跟溪南的新板特區同時茁壯，中心點則在新莊、五股，以及正在做都市規劃的泰山楓江。

另外，侯友宜也提到2030新北軌道建設將達成159公里、121座車站，10萬人有3.8座的願景，這將超越東京、首爾與新加坡。新北市隨著軌道建設、三大軸心，加上六大產業的佈局，從林口到汐止，整個微幅線拉起來，帶動產業鏈，且會不斷往外再擴展。

細數政績，侯友宜強調，「新北市怎麼會沒有改變呢？新北市是大幅在前進。」他也說自己的政見幾乎都兌現了，「所以我為什麼在這個時間點，大家在拚選舉的時候，我還要再用很多心力拼市政，因為這是我四年前對選民的承諾。」

侯撇當藍營領頭羊 他是要「超越」這4年的自己

此外，侯友宜上周起陸續與國民黨高雄市長候選人柯志恩、台北市長候選人蔣萬安等人合體，儼然是藍營最強領頭羊。但侯友宜認為，他並不是所謂的領頭羊，因為不是他去幫別人，而是對方本身在地服務被誇獎、肯定過，比他去輔選更重要。

侯友宜指出，人跟人之間就是一起團隊合作，大家有共同目標跟想法以外，也要互相體諒、包容，時間能配合起來，他都盡量去做。他說，「我絕對會樂於幫助願意犧牲奉獻，為國家、為人民做事的這塊土地所有的人」 ，只要跟他志同道合，他都願意全力以赴，這部分大概無庸置疑。

在日前首場造勢活動暨三重競總成立中，大大的「越」字主題看板吸引眾人目光，外界解讀是侯友宜要砥礪自己，超越2018年贏對手蘇貞昌的29萬張票，但侯友宜指出，他現在的角色是要連選連任，所以他要告訴選民，為什麼選他連任；他訴諸三大軸心、六大產業布局，加上軌道建設，讓民眾知道四年前的新北市，跟四年後的新北市不一樣。

「明天的新北市，我給你什麼樣的願景，是可以超越今天的新北市。」侯友宜說，選連任是要比這一任做得更好，連任才有意義，所以是他如何帶著新北市民的夢想跟願景，超越今天的新北市，讓明天的新北市會更好，這叫做「越」。



侯友宜受訪中也強調，人生沒有所謂職業不一樣，價值就不一樣，這就是為什麼他很重視里長，「市長當作里長做，真的有辦法嗎？我真的佩服自己，現在當里長真的不簡單」，所以做什麼職位沒那麼重要，重要的是你離開後，你在這個職位上對的起你自己。

「勇於承擔」箴言埋2024伏筆？ 侯友宜拋這句

至於如何形容自己過去4年的新北市長工作？侯友宜表示，「勇於承擔、樂於接受、全力以赴。」外面任何大小事來了，他都願意承擔，用熱忱去接受挑戰，並全力以赴好好做，最後結果怎麼樣，「我們盡全力就好」，市民眼睛都雪亮的。

侯友宜說，人生沒有完美的，市政也沒有完美的，有時候回頭過來，不要把自己膨脹得太高，所以每天反躬自省很重要。當有一個建設人家說好的時候，請記得還有很多做不好的，要趕快去把它做好；當人家說你做很不好的，請記得，還有很多做好的，鼓勵你自己，免驚。

對於「勇於承擔」，侯友宜進一步解釋， 譬如要改變塭仔圳或五股垃圾山，雖然他知道不盡然每個人都接受拆掉違章建築、色情行業等，但這些人的想法，都不是他的考量，「做就對了，好好做事就對了」。

記者詢問，現在台灣有當過警察的市長，未來會有當過警察的總統嗎？侯友宜說，好好做事吧，人只要努力做事，為國家人民奉獻，不管在哪個職位，都可以受到人家尊敬，好好做事比較重要。

記者再追問，希望未來可以在總統位子上好好做事嗎？侯友宜回應，「我希望我把握當下，把這個角色做好」，市民有覺得做不好的地方，就要跟他說，他聽進去後，就會趕緊去做，不可以沒看到就自認很好，而這最重要的就是現在，過程中有做不好的，趕快把它做好。

最後記者再問，關於2024總統大選，他是不是也會勇於承擔？侯友宜則表示，「把握當下，好好做事。｣他講的是五股垃圾山變夏綠地，講的是當年當刑警時，案件一發生，他無懼地承擔、挑戰，「我們就認真做，做好就好，跟那些沒有關，我們把握當下，好好做事」。