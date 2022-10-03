新北輔具資源新店中心開幕　侯友宜：提供民眾更便利服務

▲新北市第2間輔具資源新店中心正式開幕。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市輔具資源新店中心今（3日）舉行開幕典禮，由市長侯友宜主持揭牌儀式。侯友宜表示，新北市輔具中心是全國唯一公辦公營，評估完成當下就可核定輔具予民眾；新店輔具中心是繼蘆洲，新北設置的第2間輔具中心，提供身心障礙者更優質及便利服務。

侯友宜說，新北市每年申請輔具服務達4萬7000人次，補助金額達1億8000萬元；目前境內設有12處輔具分站，110年度媒合1萬4千多件二手輔具，約省下1億1千萬元的資源。他指出，新北市目前與1206家特約廠商合作，為全國之冠，透過輔具超音速政策，完成評估即核定並由廠商代墊付，讓需要的民眾快速取得輔具。

▲新北市長侯友宜示範專業輔具的便利性。

社會局表示，輔具資源中心透過線上遠距評估進行，不僅快速便民，更可減少當事人外出，避免病毒感染的風險；目前正著手開發輔具EASY GO APP，讓民眾未來申請免臨櫃、免致電，APP直接填寫送出、即時查詢補助核定結果及補助額度，線上提供民眾相關衛教影片及特約廠商資訊。

社會局指出，新店輔具中心位於捷運綠線新店區公所站旁，1樓創新規劃「輔具Hito展示區」，輔具中心定期票選出最新穎實用的輔具，並邀請原廠展示，讓民眾即時參觀。中心服務對象為設籍或居住新北市的民眾，服務時間為每週一至週五上午8點30分至下午5點30分、連絡電話：02-2912-1911。

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