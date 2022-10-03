　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北輔具資源新店中心開幕　侯友宜：提供民眾更便利服務

▲新北輔具資源新店中心開幕 侯友宜：提供民眾更便利服務。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市第2間輔具資源新店中心正式開幕。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市輔具資源新店中心今（3日）舉行開幕典禮，由市長侯友宜主持揭牌儀式。侯友宜表示，新北市輔具中心是全國唯一公辦公營，評估完成當下就可核定輔具予民眾；新店輔具中心是繼蘆洲，新北設置的第2間輔具中心，提供身心障礙者更優質及便利服務。

侯友宜說，新北市每年申請輔具服務達4萬7000人次，補助金額達1億8000萬元；目前境內設有12處輔具分站，110年度媒合1萬4千多件二手輔具，約省下1億1千萬元的資源。他指出，新北市目前與1206家特約廠商合作，為全國之冠，透過輔具超音速政策，完成評估即核定並由廠商代墊付，讓需要的民眾快速取得輔具。

▲新北輔具資源新店中心開幕 侯友宜：提供民眾更便利服務。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市長侯友宜示範專業輔具的便利性。

社會局表示，輔具資源中心透過線上遠距評估進行，不僅快速便民，更可減少當事人外出，避免病毒感染的風險；目前正著手開發輔具EASY GO APP，讓民眾未來申請免臨櫃、免致電，APP直接填寫送出、即時查詢補助核定結果及補助額度，線上提供民眾相關衛教影片及特約廠商資訊。

社會局指出，新店輔具中心位於捷運綠線新店區公所站旁，1樓創新規劃「輔具Hito展示區」，輔具中心定期票選出最新穎實用的輔具，並邀請原廠展示，讓民眾即時參觀。中心服務對象為設籍或居住新北市的民眾，服務時間為每週一至週五上午8點30分至下午5點30分、連絡電話：02-2912-1911。

▲新北輔具資源新店中心開幕 侯友宜：提供民眾更便利服務。（圖／新北市社會局提供）

【更多新聞】

►八點檔真實上演！不滿乾女兒亂講女兒壞話　她當街賞4巴掌下場曝

►朱立倫領軍力挺高喊「凍蒜」　謝國樑打造友善、創新有愛城市

►基市府美女發言人辭職輔選蔡適應　沈詠珮曝背後原因

►酒友誆「我有槍」搶理髮店　他還幫指收銀機位置成共犯下場曝

►拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘　3年後法官判他無罪

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
巨蟒躺貓籠！他驚覺「愛貓被生吞」崩潰　驚悚畫面曝
20歲王牌AV女優突宣布引退　達人曝「暗黑內幕」
烏克蘭姊夫打仗「雙腿炸飛」　7歲女淚崩　她解釋暖哭網
30歲女「罹乳癌王中之王」　醫揭4症狀：不到2年就過世
快訊／符瓊音認愛4個月　宣布結婚！
抓到了！河童壽司社長「竊取老東家機密」　跳槽後一路升職
獨／追攔機車未戴安全帽釀禍　BMW「第一視角」打臉警方

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北行動台茶Bar雙北巡迴　坪林青農推不含酒精「茶慶酒」

新北輔具資源新店中心開幕　侯友宜：提供民眾更便利服務

防疫最後一次直播　2年前首例白牌司機亡…彰化累計30萬人確診　

全國兒童聯想創作賽走過30　啟發300萬學童美感教育

屏縣警交通隊「安全創意梗圖徵選」　成績揭曉…拒當馬路3寶

東港安泰醫院30週年院慶　500員工大鵬灣健走慶祝

斗六雙十社造森巴嘉年華踩街遊行　膨鼠公園重現大型節慶活動

新北公安小組11週年　翻轉三重「台版九龍寨」、五股垃圾山

台東「淨灘留戀」活動　清出148公斤廢棄物

台南「學甲上白礁」登錄國家重要民俗！　黃偉哲前往祝賀張貼紅紙

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

69歲曾志偉「擁吻26歲性感女模」　女方身分起底是「富豪乾女兒」

樂天啦啦隊副隊長筠熹

男顧客提24瓶水走出店　整件褲子突掉到膝蓋！

《換乘2》娜妍.熙斗想復合又吵翻天　氣pupu「完全沒改變」：重新交往幹嘛！

新北行動台茶Bar雙北巡迴　坪林青農推不含酒精「茶慶酒」

新北輔具資源新店中心開幕　侯友宜：提供民眾更便利服務

防疫最後一次直播　2年前首例白牌司機亡…彰化累計30萬人確診　

全國兒童聯想創作賽走過30　啟發300萬學童美感教育

屏縣警交通隊「安全創意梗圖徵選」　成績揭曉…拒當馬路3寶

東港安泰醫院30週年院慶　500員工大鵬灣健走慶祝

斗六雙十社造森巴嘉年華踩街遊行　膨鼠公園重現大型節慶活動

新北公安小組11週年　翻轉三重「台版九龍寨」、五股垃圾山

台東「淨灘留戀」活動　清出148公斤廢棄物

台南「學甲上白礁」登錄國家重要民俗！　黃偉哲前往祝賀張貼紅紙

遠雄港H1獲利倍增、H2更好　明年首季二期加值園區啟用成長潛力高

張震狠拿電鋸斷人手腳曝超嗨　「內心比角色更狠」

發現尼安德塔男與現代女「性交」　諾貝爾醫學獎得主破解新冠重症謎團

巴黎時裝周／肯爺踩泥濘走最髒大秀！BALENCIAGA牌洋芋片、嬰兒用品袋成亮點

Google關閉Stadia無法保留存檔　讓他6000小時遊戲進度泡湯

瑪莎拉蒂「新GranTurismo」亮相　首款電動車就採3馬達750匹

陸房企攻「銀十」拼了！推贈送車位、成交禮　官方連釋放重磅利好

醫闢謠：棉條不會導致經痛　訓練肌肉「無法防止經血流出」

新北行動台茶Bar雙北巡迴　坪林青農推不含酒精「茶慶酒」

新北輔具資源新店中心開幕　侯友宜：提供民眾更便利服務

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

地方熱門新聞

男登山遇陡坡急衝　突不明抽搐求救

台南晶英酒店食物中毒案

桃園威天宮重建祈福法會　藝人名嘴現身

50校通學廊道廊道達標　侯友宜：年底再增5校

盧秀燕首現身競總「沒政治味」

女嬰高燒意識不清急攔警車救助

祖傳拔罐、刮痧　中醫師邱啟鉉：有效散熱去疲勞

金山磺清路波浪人行道完工　營造友善通行環境

柯志恩造勢瞬間湧5萬人...警：僅9千

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

虎尾科大新宿舍落成　吉祥物「虎科王」亮相

台南消防弟兄推行新式體能測驗登場

合組「生質塑膠」供應鏈

更多熱門

相關新聞

快訊／中和景平路大樓火警　警消急拉水線灌救

快訊／中和景平路大樓火警　警消急拉水線灌救

新北市中和區景平路一棟大樓1樓3日下午發生火警！現場竄出陣陣濃煙，警消獲報趕抵現場，緊急拉起水線灌救，所幸火勢於10分鐘內就被撲滅，並無造成人員傷亡。初步了解，起火燃燒區域多為資源回收物，還有多輛機車，不過詳細起火原因仍待調查釐清。

亂刀砍殺前妻！臉貼房屋權狀、雙手塞5千

亂刀砍殺前妻！臉貼房屋權狀、雙手塞5千

即／迷你馬新店逛大街　汽機車急閃讓道

即／迷你馬新店逛大街　汽機車急閃讓道

全台發錢了！　這些縣市「最高領20000」

全台發錢了！　這些縣市「最高領20000」

獨／林佳龍沒被卡！板二運動場「選前3天全包」　板一5月早被借走

獨／林佳龍沒被卡！板二運動場「選前3天全包」　板一5月早被借走

關鍵字：

新北新店輔具資源侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

iPhone 14偵測車禍　警到場發現6人全慘死

胡椒粉不給了！會員挺好市多：真的該收

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

「川崎忍者」翹孤輪飆25秒　真實身分曝

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

蘋果公佈2021年供應鏈名單　3台廠進榜、雙鴻等5業者慘遭除名

「雷曼兄弟慘劇」重演？瑞士信貸驚爆瀕臨破產

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

王瞳暴瘦雙頰凹陷！手戴艾成婚戒比7「每分每秒都在想他」

台61重機「孤輪狂飆」25秒！騎士起底是豪乳正妹

直擊大咖視帝「超商領包裹」！

20歲王牌AV女優宣布引退！

更多

最夯影音

更多
超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面
彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面