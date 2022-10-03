新北行動台茶Bar雙北巡迴　坪林青農推不含酒精「茶慶酒」

▲新北坪林青農推不含酒精「茶慶酒」。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

坪林青年茶業發展協會近期推出新品「茶慶酒」，新北政府農業局協助協會設計包裝，並推出行動茶Bar，以特色調飲結合製茶體驗，巡迴雙北推廣「新北百萬冠軍茶」，將於10月21日至30日在松菸文創園區辦理展售會，歡迎民眾至現場選購，體驗「台茶新潮流」。

農業局表示，茶慶酒是以包種茶的甘醇作為底蘊，透過窨製薰香技術，讓酒的香氣被茶葉吸附。高粱酒包種茶帶有高粱酒本身的釋迦、波蘿蜜熟果香；威士忌紅茶則有葡萄乾、蜂蜜甜香、熟果香及木質香，酒香與茶香協調平衡，為不含酒精但帶酒香味的茶品，可做成茶乾、茶包等，冷熱飲皆可調製。

▲坪林青年茶業發展協會推出「行動茶Bar」巡迴雙北推廣「新北百萬冠軍茶」。

農業局說，在茶罐包裝設計上，以啤酒罐樣式做設計，並用亮色系年輕世代特色，同時結合潮流視覺，將小麥、玉米及紅麴製酒元素納入，外盒以啤酒罐樣式做設計，茶包放入罐內，就像啤酒即開暢飲，從製作、設計充分展現新世代創新精神。

坪林青年茶業發展協會長詹承得表示，行動茶Bar將巡迴雙北推廣包種茶，另外將在10月21日至30日於松菸風格職人市集辦理展售會活動，現場購買茶慶酒1瓶新品優惠450元（原價500元），雙罐組則為850元，還有特色茶禮盒、茶葉評鑑杯組，好康商品入手趁現在。

▲茶慶酒是以包種茶的甘醇作為底蘊，透過窨製薰香技術，茶葉吸附酒香。

農業局長李玟表示，新北市推動農業創生，跨域導入設計及業界資源，由農業創生推動經營地方底蘊，並提供各項行政資源，展現農業創生新世代風貌。拓展好茶新風味，一同以行動支持在地青農，購買好茶商品及巡迴活動可洽「坪林青年茶業發展協會」臉書粉專，更多活動詳情可上「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專查詢。

▲茶慶酒外包裝以啤酒罐樣式做設計，從製作、設計充分展現新世代創新精神。

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