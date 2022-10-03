▲新北嚴選商品入圍名單出爐，侯友宜親自推廣多元文化美食。（圖／新北市經發局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

歷經2個多月的網路票選及專家評選，「2022新北嚴選」特色商品及美食名店入圍名單出爐，市長侯友宜今（3日）頒獎表示，新北市是多元族群融合的城市，不僅有外縣市移居人口，也有許多新住民，更集結多元文化美食、好物、好店，歡迎大家來新北選好物嚐美食。

「2022新北嚴選」徵選新北特色商品，包含美味好禮、風味美食及文創工藝類別，今年為帶動美食產業發展，推出首屆「新北美食名店徵選」，以兩大主題-新北特色餐飲及異國美食餐飲進行評選。侯友宜表示，新北有許多美食是其他縣市吃不到的，像是萬里蟹就在新北漁港，更有各式風味佳餚、多元創新伴手禮藏身於巷弄內，多獲好評。

▲新北嚴選今年以兩大主題-在地特色料理及異國文化料理進行評選。

經發局表示，本次活動共284項特色商品及187家美食店家參賽，吸引近30萬人次參與網路投票，最終由46項特色商品及31家美食名店入圍，包含鶯歌台華窯、豆酥朋、武藏野、深坑古早厝及米詩堤等；其中獲得「新住民家香味」極品嚴選獎的印食堂老闆與新住民女友一起參加比賽，盼為印尼家鄉爭取榮耀，今天活動現場特別由侯市長簽名見證兩人的永恆幸福。

經發局長何怡明表示，新北業者即便面臨疫情考驗仍積極創新，開發出融合在地特色風味的商品與美食；未來新北市將帶領業者參加展售、拓展市場，將新北嚴選推廣至各地，帶動庶民經濟發展。

▲獲得「新住民家香味」極品嚴選獎的印食堂老闆與新住民女友，侯市長簽名見證兩人永恆的幸福。

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