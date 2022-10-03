冷血男亂刀砍殺前妻！臉貼房屋權狀、雙手塞5千　自首判15年半

▲陳男不滿離婚後財產分配不均、挽回婚姻未果，持刀砍殺前妻。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市鶯歌區一名61歲陳姓男子不滿離婚後，與前妻林女財產分配不均，以討論地契為由把林女找來，持水果刀狂砍數十刀，最後把房屋建物權狀貼在林女臉上、雙手各塞5千元現金，打電話跟律師說「我殺人了」，殘忍手法不寒而慄。新北地院考量林男雖坦承犯行，但推託因精神疾病所致，未深切檢討，依殺人罪判15年6月。

判決指出，陳男、林女育有1女，一家三口原本住在鶯歌區和平街，2人離婚後，林女擔心陳男無處可歸，因此讓出自己位於行政路的住處，林女時不時還會帶食物還有生活必需品過去。然而陳男卻經常致電騷擾母女倆，恐嚇「如不回去一起住就走著瞧」。

去年9月9日晚間8時許，陳男以歸還行政路房屋之所有權狀為由約林女見面，怎料陳男不滿離婚後財產分配不均、要求復合未果，與林女發生肢體衝突。

陳男一氣之下，從廚房拿出水果刀刺傷林女左小腿，力道之大使刀柄彎曲斷裂，因此改拿菜刀抵住對方腹部後，持花椒木頭狂毆。

見林女不斷掙扎，已無法挽回，陳男乾脆一不做二不休，輪流拿菜刀、水果刀瘋狂亂砍她肩部、頸部，直接將頸椎、頸動脈切斷，林女頭部甚至有17處銳器傷，傷口深達顱骨，最終導致出血性休克，當場死亡。

行兇後，陳男冷靜將身上衣服換下放在林女遺體上，再將房屋所有權狀貼在她頭上，左右手各自放5000元鈔票，主動致電委託律師報警自首。

新北地院考量陳男委託律師報警屬自首，依法減輕其刑，但陳男手法殘忍，持多種行兇工具持續攻擊林女，見其奄奄一息時猶未罷手；審理時自白犯罪，稱對自己之行為甚為悔恨，卻推卸是個人精神疾病所致，無深切檢討自身態度，依殺人罪判15年6月。