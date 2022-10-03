　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中議員帶「林志穎」跑攤　16歲高挑長髮丹麥女交換生成嬌點

記者白珈陽／台中報導

台中市政府交通局3日上午在大肚區順安宮舉行「小黃公車新增7路線」記者會，市長盧秀燕、交通局長葉昭甫都到場參與，過程中記者發現民進黨籍議員張家銨帶來一對16歲的交換學生，分別是來自德國的「林志穎」及丹麥的「江凱琳」，其中尤以江凱琳金色及腰的長髮引人注目，意外成為全場焦點。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲民進黨議員張家銨3日帶著2名交換生跑選舉行程，讓其體驗台灣在地文化。（圖／記者白珈陽攝）

9合一大選在即，尋求連任台中市議員的張家銨表示，這兩名交換生是透過扶輪社長期計畫來台，女學生「江凱琳（Karoline Jungberg Mathiesen）」來自丹麥，男學生「林志穎（Merlin Paller）」則來自德國，2人於8月間來台，預計會待一個學期，約6個月的時間。

張家銨說，今天是第一次帶他們一起跑行程，除體驗議員的一日生活，也帶著他們看看台灣的選舉文化。張提到，今早還有帶他們去參加某人士的公祭，他們對此感到非常新奇，而我們對於一些民俗上的專有名詞無法精確翻譯，只能讓他們用心去感受、體驗在地民情。

媒體提問，2名交換生有沒有拿香拜拜？張家銨笑答，「因為還有祭祖，所以並沒有拿香，但他們有進去參觀，嚇壞地方里長跟鄉親，但因為這是最細節、最深入民間的習俗，還是決定讓他們體驗看看。」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲2人面對媒體提問大方應答。（圖／記者白珈陽攝）

身高170多公分的江凱琳說，對於今早的站路口印象深刻，過去有從書上看到台灣候選人會站在「肥皂箱」宣講的照片，能親眼看到並更深入了解對台灣政治過去民主活動的歷史，感到很特別，也興奮能參與其中。

人高馬大的林志穎也表示，他發現台灣的選舉文化也和德國不太一樣。在德國是以投黨為主，不論是個別候選人要呈現自己的特色來爭取選民支持，還是張貼布條、看板等，都是很有別於自己故鄉的選舉方式。

張家銨認為，很高興能帶著外國朋友介紹台灣的美好，還可以帶著他們一起認識特有的選舉歷史和文化，這是很難得的事，也希望能留給他們一個印象深刻的「選舉體驗」。

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
林襄合體小S脫口「3個字」！　網嚇瘋喊出事了：好傷人
翹孤輪狂飆是慣犯！　豪乳正妹車手「驚人真相曝光」
酒醉正妹遭運將強壓口愛　被嘴裡異物驚醒：到了嗎
館長「喝廖老大飲料」狂讚2品項！　這杯喝一口臉色大變
快刷存摺！300億租金補貼今撥款　14萬9136戶符資格
吃掉路燈占用人行道！　最狂透天厝違建內部曝
LIVE／豪乳重機妹翹孤輪飆西濱身分起底　正妹參選人跪地CP

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／林佳龍沒被卡！板二運動場「選前3天全包」　板一5月早被借走

獨／正妹議員參選人林若宸細肩辣照曝　露腿拉二胡、長期替弱勢送暖

侯友宜陷博士學位羅生門　徐國勇：不介入學倫事件

游智彬揭鄭文燦論文抄襲　桃市府：引述研究資料正常合理範圍內

遭林佳龍控卡場地　侯友宜：有相關租借辦法歡迎申請

台中議員帶「林志穎」跑攤　16歲高挑長髮丹麥女交換生成嬌點

鍾小平控里民倒下「陳時中在唱歌」　莊瑞雄：不必政治攻擊

諷林佳龍3個月前還想選北市　侯選辦：他才是借嘸大型場地的禍首

辯論才能知道「誰是讀稿機」？　蔣萬安要黃珊珊「別這麼著急」

桃園豆腐渣工程連環爆　張善政批鄭文燦「五星招牌掉漆」

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

69歲曾志偉「擁吻26歲性感女模」　女方身分起底是「富豪乾女兒」

樂天啦啦隊副隊長筠熹

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

《換乘2》娜妍.熙斗想復合又吵翻天　氣pupu「完全沒改變」：重新交往幹嘛！

男顧客提24瓶水走出店　整件褲子突掉到膝蓋！

獨／林佳龍沒被卡！板二運動場「選前3天全包」　板一5月早被借走

獨／正妹議員參選人林若宸細肩辣照曝　露腿拉二胡、長期替弱勢送暖

侯友宜陷博士學位羅生門　徐國勇：不介入學倫事件

游智彬揭鄭文燦論文抄襲　桃市府：引述研究資料正常合理範圍內

遭林佳龍控卡場地　侯友宜：有相關租借辦法歡迎申請

台中議員帶「林志穎」跑攤　16歲高挑長髮丹麥女交換生成嬌點

鍾小平控里民倒下「陳時中在唱歌」　莊瑞雄：不必政治攻擊

諷林佳龍3個月前還想選北市　侯選辦：他才是借嘸大型場地的禍首

辯論才能知道「誰是讀稿機」？　蔣萬安要黃珊珊「別這麼著急」

桃園豆腐渣工程連環爆　張善政批鄭文燦「五星招牌掉漆」

小米遭印度續凍結逾216億資產　公司：感到失望

長新冠導致焦慮　陽明交大、北市聯醫找到關鍵基因

台積電市值狂跌近7兆　謝金河：價值崩壞年代4特點浮現

祖傳神祕治癒力「拔罐、刮痧」　中醫師邱啟鉉：有效散熱去疲勞

獨／林佳龍沒被卡！板二運動場「選前3天全包」　板一5月早被借走

新北地院審判林秉樞＋法官性侵被河蟹　游毓蘭要求2官署提報告

獨／正妹議員參選人林若宸細肩辣照曝　露腿拉二胡、長期替弱勢送暖

侯友宜陷博士學位羅生門　徐國勇：不介入學倫事件

哈利梅根想搬家了！被爆私下在找房　逾7億「私人莊園」超狂設施曝

2021年平均所得68.18萬創新高　30歲以下年收近52萬

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

政治熱門新聞

4大咖力挺陳時中！他點出最大敗筆：分裂了

2024誰當總統？藍綠白三強曝光　侯友宜小輸2.6個百分點

「房地產是護國神山」遭譏炒房部長　徐國勇：不要斷章取義

蔣萬安拋教育政策　幼教、國教、中等及後中等教育藍圖一次曝光

追殺高虹安「4天50萬筆」攻擊　10大粉專：謝謝帶流量

「高雄浮屍」惹毛學者、醫師　怒轟馬英九：殘酷冷血

柯文哲上台「人被拍少了」？　四叉貓抓真兇：關我屁事

轟矢板明夫「吃共產黨奶水長大」　蔡正元同意公開辯論

民調：沈慧虹30.4%、高虹安27.3%　「戰學歷有殺傷力」

快訊／環南攤商晚會「1人突倒地」

粉專認了造謠蔣萬安「小倆口」　合照女主播嗆告

賴清德稱「台北市是疫情的開始」　陳時中：是武漢

陳時中造勢民進黨大咖都來了！　四叉貓曬人潮實況照：擠不進去

賴清德「台北是疫情的開始」是失言？　他聽完喊：這是個事實

更多熱門

相關新聞

獨／林佳龍沒被卡！板二運動場「選前3天全包」　板一5月早被借走

獨／林佳龍沒被卡！板二運動場「選前3天全包」　板一5月早被借走

民進黨祕書長林錫耀昨稱，從10月開始民進黨新北市長候選人林佳龍競選團隊就借不到新北市的場地，林佳龍也說自己選前之夜、黃金週造勢都找不到地方，希望新北市長侯友宜高抬貴手。林佳龍今（3日）更進一步指出借不到板橋第一運動場。不過，據民進黨知情人士指出，其實林團隊租借場地時，新北市府有回覆板橋第一運動場今年5月就已經被借走。

獨／正妹議員參選人林若宸細肩辣照曝　露腿拉二胡、長期替弱勢送暖

獨／正妹議員參選人林若宸細肩辣照曝　露腿拉二胡、長期替弱勢送暖

遭林佳龍控卡場地　侯友宜：有相關租借辦法歡迎申請

遭林佳龍控卡場地　侯友宜：有相關租借辦法歡迎申請

即／／台中港釣客甩竿　人跟著落送醫不治

即／／台中港釣客甩竿　人跟著落送醫不治

鍾小平控里民倒下「陳時中在唱歌」　莊瑞雄：不必政治攻擊

鍾小平控里民倒下「陳時中在唱歌」　莊瑞雄：不必政治攻擊

關鍵字：

2022九合一大選2022台中市長盧秀燕張家銨丹麥德國交換學生影音

讀者迴響

熱門新聞

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

快訊／花蓮04:25發生「規模5.3地震」最大震度4級

即／正妹里長參選人跪地CPR　萬華百公斤男送醫不治

冷空氣明晚到「狂掉9℃」轉雨　國慶連假天氣出爐

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

郭泓志妻罕見露面超美！網看傻了：生3個？

是他的！少女騎「男性朋友」車掉槍

透天厝才完工　秒佔人行道大違建

台61重機「孤輪狂飆」25秒！騎士起底是豪乳正妹

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

直擊大咖視帝「超商領包裹」！

老翁撞死人辯「不記得」　她38歲生子卻天人永隔

兒子無照偷騎機車！媽將人「抓到往生室」

重機女秀翹孤輪　同行騎士護花　

台美利差擴大　學者：這資產更賺

更多

最夯影音

更多
超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面

超模「上身全裸走上伸展台」　設計師兩分鐘展現驚人畫面
泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

彭佳慧「14歲高顏值帥兒」快嘴rap　帶聯絡簿上台「可以幫我簽嗎？」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

高雄「會跳舞的棉花糖」　俏皮嬤邊捲邊跳恰恰！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面