台中議員帶「林志穎」跑攤　16歲高挑長髮丹麥女交換生成嬌點

記者白珈陽／台中報導

台中市政府交通局3日上午在大肚區順安宮舉行「小黃公車新增7路線」記者會，市長盧秀燕、交通局長葉昭甫都到場參與，過程中記者發現民進黨籍議員張家銨帶來一對16歲的交換學生，分別是來自德國的「林志穎」及丹麥的「江凱琳」，其中尤以江凱琳金色及腰的長髮引人注目，意外成為全場焦點。

▲民進黨議員張家銨3日帶著2名交換生跑選舉行程，讓其體驗台灣在地文化。（圖／記者白珈陽攝）

9合一大選在即，尋求連任台中市議員的張家銨表示，這兩名交換生是透過扶輪社長期計畫來台，女學生「江凱琳（Karoline Jungberg Mathiesen）」來自丹麥，男學生「林志穎（Merlin Paller）」則來自德國，2人於8月間來台，預計會待一個學期，約6個月的時間。

張家銨說，今天是第一次帶他們一起跑行程，除體驗議員的一日生活，也帶著他們看看台灣的選舉文化。張提到，今早還有帶他們去參加某人士的公祭，他們對此感到非常新奇，而我們對於一些民俗上的專有名詞無法精確翻譯，只能讓他們用心去感受、體驗在地民情。

媒體提問，2名交換生有沒有拿香拜拜？張家銨笑答，「因為還有祭祖，所以並沒有拿香，但他們有進去參觀，嚇壞地方里長跟鄉親，但因為這是最細節、最深入民間的習俗，還是決定讓他們體驗看看。」

▲2人面對媒體提問大方應答。（圖／記者白珈陽攝）

身高170多公分的江凱琳說，對於今早的站路口印象深刻，過去有從書上看到台灣候選人會站在「肥皂箱」宣講的照片，能親眼看到並更深入了解對台灣政治過去民主活動的歷史，感到很特別，也興奮能參與其中。

人高馬大的林志穎也表示，他發現台灣的選舉文化也和德國不太一樣。在德國是以投黨為主，不論是個別候選人要呈現自己的特色來爭取選民支持，還是張貼布條、看板等，都是很有別於自己故鄉的選舉方式。

張家銨認為，很高興能帶著外國朋友介紹台灣的美好，還可以帶著他們一起認識特有的選舉歷史和文化，這是很難得的事，也希望能留給他們一個印象深刻的「選舉體驗」。