蔡英文「新北升格12年沒新格局、沒新樣貌」：需要有能力的林佳龍

▲新北市百工百業挺林佳龍後援會成立大會，蔡英文到場致詞 。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍2日成立競選總部，除了台北市長參選人陳時中到場助陣，雙北雙箭頭首次在造勢場合合體之外，兼任民進黨主席的總統蔡英文也親自到場。蔡英文致詞時說，新北市升格12年了，卻沒有新格局、新樣貌，她認為台灣一直進步，新北不可以落後，「這裡需要有能力的市長，讓新北大翻新的市長就是林佳龍」。

蔡英文表示，這幾年因為大家團結打拼，台灣的國力變強，經濟規模變大，財政更穩健，明年中央政府總預算創下歷史新高。她說，前幾天台灣第一艘萬噸級的自主研發軍艦跟勇鷹號也交了7架，今年國慶將會第一次衝場，這都是國防改革的成果，台灣要展現守護國家的決心。

在內政方面，蔡英文表示，政府從小顧到老，長照預算在2016年剛上任時，不到50億元，明年預算就來到649億元，創下史上新高，而長照據點也從700個增加到1萬多個，服務的內容也更貼心；在少子化問題上，也編列史上最高的預算，育兒津貼提高了，公共幼兒園增加了，未來會繼續當爸媽的神隊友，讓大家安心生、安心養。

對於新北市，蔡英文說，她有很深的感情跟期待，新北有很好的條件，全國縣市這裡人口最多、幅員最遼闊，有龐大的發展動能，但新北升格了12年卻沒有新格局、新樣貌，台灣一直進步，新北不可以落後，這裡需要有能力的市長，而讓新北大翻新的市長就是林佳龍。

蔡英文說，林佳龍認真踏實，是民進黨選對會認為唯一的選擇，民進黨一徵召他就拚下去，週一到週日早上跑行程，晚上討論政策，跟自己一樣是政策控，「他對新北發展產業政策已經有20多項，他有藍圖，滿滿熱情，拜託大家一起支持」。